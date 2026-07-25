Під час матчу жіночого чемпіонату з футзалу в бразильському муніципалітеті Еузебіу (штат Сеара) спалахнув гучний скандал.

Інцидент стався 22 липня у поєдинку між РДЖ Спорт та РСН, повідомляє Globo. У другому таймі, за рахунку 1:0 на користь РДЖ Спорт, гравчиня РСН після втрати м’яча спочатку збила суперницю підкатом, а потім, коли та лежала на майданчику, двічі вдарила її ногою по голові.

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Після цього інша футзалістка РДЖ Спорт спробувала зупинити нападницю, однак та завдала їй кількох ударів кулаками в обличчя. Агресивну гравчиню вдалося стримати лише після втручання представників обох команд.

A abertura do Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Eusébio (CE) foi marcada por uma agressão dentro de quadra. Após perder a bola, uma jogadora do RSN derrubou uma adversária com um carrinho por trás e desferiu dois chutes na cabeça da atleta. Outra jogadora que tentou… pic.twitter.com/EPlWht9XLW — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) July 25, 2026

Через інцидент арбітри призупинили матч. Поєдинок завершився перемогою РДЖ Спорт з рахунком 1:0.

Міська влада Еузебіу засудила поведінку спортсменки. У своїй заяві вона наголосила, що не підтримує насильство та неспортивну поведінку, а місцева футзальна ліга, розглянувши рапорт арбітрів, відсторонила футболістку від участі в усіх змаганнях, які організовує ліга, терміном на п’ять років.

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