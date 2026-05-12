«Біатлон був лише розминкою». Легендарний Йоганнес Бьо розкрив несподівані плани після завершення кар'єри

Колишній норвезький біатлоніст Йоганнес Тінгнес Бьо вирішив спробувати себе у новій сфері після завершення спортивної кар’єри.

Про це повідомляє Dagbladet.

Бьо разом з дружиною восени відкриє власний винний бар у центрі Конгсвінгера.

«Відтоді як я завершив кар'єру, я думав, чи можна створити щось своє, власне робоче місце. Ми хочемо зробити цікаве місце в центрі Конгсвінгера.

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Це зовсім новий тип виклику для нас. Новий напрям у житті. Це трохи схоже на підготовку до старту сезону.

Як співвласник я точно спробую себе в роботі на місці. Але барменом я бути не планую". — сказав Бьо.

Заклад отримав назву Vingeriet. У меню будуть вина, невеликі страви та нічна лаунж‑зона.

Колишній спортсмен пожартував, що його біатлонна кар'єра була лише «легкою розминкою» порівняно з труднощами ресторанного бізнесу.

«Кар'єра біатлоніста була лише розминкою. Це буде справжній виклик», — додав Бьо.

Йоганнес Тінгнес Бьо завершив кар'єру після сезону‑2024/25. За час виступів норвежець здобув п’ять перемог у загальному заліку Кубка світу, 20 титулів чемпіона світу та п’ять золотих медалей Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що дві легендарні українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко завершили кар'єру.