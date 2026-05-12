Баскетболіст Брендон Кларк, який виступав за Мемфіс Гріззліс, несподівано пішов із життя у віці 29 років.

Про це повідомляє TMZ Sports.

За інформацією джерела, правоохоронці розглядають версію можливого передозування.

Кларк виступав у НБА з 2019 року. На драфті його обрав Оклахома-Сіті, однак одразу після цього баскетболіст перейшов до Мемфіса. Загалом за сім років у лізі Кларк провів 309 ігор, набираючи в середньому 10,2 очка та 5,5 підбирань. У дебютному сезоні він увійшов до символічної збірної новачків НБА.

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У поточному сезоні він зіграв лише два матчі через серйозну травму литки.

Минулого місяця Кларка заарештували в Арканзасі після переслідування поліцією. Йому інкримінували зберігання та розповсюдження заборонених речовин. Справу не встигли закрити до його смерті.

«Ми розбиті трагічною втратою Брендона Кларка. Брендон був чудовим партнером по команді та ще кращою людиною, а його внесок у клуб і всю спільноту Мемфіса ніколи не буде забутий. Висловлюємо найщиріші співчуття його родині та близьким у цей важкий час», — йдеться у повідомленні Мемфіса.

Раніше повідомлялося, що помер легендарний тенісист, який вигравав US Open і Кубок Девіса Мел Андерсон.