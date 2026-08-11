Чемпіон США зізнався у вживанні допінгу після перемоги над олімпійським чемпіоном і отримав дискваліфікацію

Джона Коеча дискваліфікували на три роки (Фото: instagram.com/jonah_koech)

Американського легкоатлета Джона Коеча дискваліфікували на три роки за вживання допінгу.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, спортсмен зізнався, що вживав заборонені речовини.

Про порушення американцем антидопінгових правил вдалося дізнатися завдяки аналізу крові. Таку процедуру проводять навіть за відсутності позитивних результатів основних тестів на виявлення заборонених речовин.

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На Джона було оформлено так званий біологічний паспорт, згідно з яким у його крові виявили нетипові ознаки. Слідство довело, що американець вживав допінг.

У серпні минулого року Коеч виграв чемпіонат США з бігу на 1500 метрів, сенсаційно випередивши з рекордом турніру олімпійського чемпіона 2024 року в Парижі Коула Гакера.

Усі результати Джона з 30 липня 2025 року було анульовано через вживання допінгу.

З вересня минулого року, коли він посів 13-те місце у фіналі забігу на 1500 метрів на чемпіонаті світу в Токіо, він не брав участі у змаганнях.

Раніше повідомлялося, що 26-річний регбіст помер після тренування в Японії.