Росія відмовилася їхати до Польщі на ЧС-2027 з волейболу через те, що там буде «занадто багато політики»

Чоловіча збірна Росії з волейболу добровільно відмовилася від участі в чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться в Польщі.

Це рішення ухвалено «через відсутність гарантій безпеки для російських спортсменів» на території Польщі, йдеться в повідомленні Всеросійської федерації волейболу (ВФВ).

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«Ми вважаємо, що на цьому турнірі буде критично мало спорту й дуже багато політики», — заявив президент ВФВ Станіслав Шевченко.

Водночас Шевченко додав, що спільно з Міжнародною федерацією волейболу (FIVB) триває опрацювання питання щодо потенційної участі жіночої збірної Росії в чемпіонаті світу, який у 2027 році прийматимуть США та Канада.

Нагадаємо, у липні цього року FIVB допустила національні збірні Росії до міжнародних турнірів і відновила їх у світовому рейтингу. Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував міжнародним федераціям скасувати усі санкції проти РФ, які були накладені після повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну.

Раніше Міжнародна федерація волейболу допустила чоловічу та жіночу збірні Росії до Ліги націй 2027 року. У цьому турнірі також беруть участь збірні України — поки невідомо, чи FIVB планує розводити команди при формуванні календаря змагань.