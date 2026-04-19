Чемпіон нагадав про «прокляття Крусібла»: стартував ЧС-2026 зі снукеру

За традицією, чинний чемпіон починає захист титулу вже в першій сесії. Чемпіон-2025 китаєць Чжао Сіньтун зустрівся з англійцем Ліамом Хайфілдом.

Своєю грою Сіньтун не вразив. Показник загальної результативності всього 89%. І лише три сотенних серії в грі із суперником, який у рейтингу посідає 90-те місце. Проте, Сіньтун виграв поєдинок — 10:7.

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Однак після його слабкої гри всі експерти знову згадали про «прокляття Крусібла». Річ у тім, що за 50 років жоден снукерист, який виграв свій перший титул у театрі Крусібл у Шеффілді, досі жодного разу не міг захистити чемпіонське звання наступного року.

Чжао Сіньтун торік уперше в кар'єрі став чемпіоном світу зі снукеру, а отже, лише він може зняти «прокляття Крусібла» в цьому сезоні.

Зазначимо, що переможець чемпіонату світу отримає 500 000 фунтів стерлінгів, фіналісту дістанеться 200 000, півфіналістам — по 100 000, чвертьфіналістам — по 50 000.

Раніше ми писали, що Ронні О’Салліван встановив історичний рекорд у снукері, побити який буде неймовірно складно.

Нагадаємо, що українець Михайло Ларков виграв юніорський чемпіонат світу зі снукеру.