Побіжить голим із Лондона до Кардіффа. Легенда снукеру пообіцяв ефектно відсвяткувати перемогу на ЧС-2026

51-річний Марк Вільямс прагне завоювати свій четвертий титул чемпіона світу і гарантує ефектне шоу в разі перемоги.

У першому раунді ЧС-2026 Вільямс переміг Антоні Ковальські — 10:4, і тепер зіграє з Баррі Гоккінсом.

«Я б зробив усе, щоб спробувати завоювати ще один титул, але з роками шанси на перемогу зменшуються. Але якби я виграв, то пробігся б голим по трасі від Лондона до Кардіффа», — заявив Вільямс.

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Те що Марк людина слова сумніватися не варто. Перед чемпіонатом світу 2018 року Вільямс пообіцяв прийти на пресконференцію голим, якщо виграє титул. Він став чемпіоном і дотримав обіцянки. Прийшов на зустріч із журналістами лише в одному рушнику.

У 2018 році Марк Вільямс прийшов на пресконференцію голим / Фото: Press Association

Марк Вільям з Уельсу. Він ставав чемпіоном світу у 2000, 2003 і 2018 роках. У 2025 році грав у фіналі, де поступився Чжао Сіньтуну — 12:18. За кар'єру виграв 27 турнірів і заробив понад 7 млн фунтів призових.

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