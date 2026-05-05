Чемпіон світу зі снукеру визначився в останньому фреймі

У Іцзе з трофеєм (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Титул розіграли англієць Шон Мерфі та китаєць У Іцзе.

Для 43-річного Мерфі це був п’ятий світовий фінал (один титул). 22-річний Іцзе вперше грав у вирішальному матчі такого рівня.

Поєдинок вийшов дуже напруженим, а переможець уперше з 2002 року визначився у вирішальному фреймі. Його з рахунком 88−5 виграв У Іцзе і відсвяткував перемогу із загальним рахунком — 18:17.

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На шляху до титулу, крім Шона Мерфі, У Іцзе обіграв Лея Пейфаня — 10:2, Марка Селбі — 13:11, Хоссейна Вафаейя — 13:8 і Марка Аллена — 17:16.

Зазначимо, що переможець чемпіонату світу отримає 500 000 фунтів стерлінгів, фіналісту дістанеться 200 000.

Треба зазначити, що другий рік поспіль чемпіоном світу зі снукеру стає представник Китаю.

Раніше ми писали, що Ронні О’Салліван встановив історичний рекорд у снукері, побити який буде неймовірно складно.