Срібло для України: Олег Дорощук став віцечемпіоном Європи зі стрибків у висоту

На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026 року відбулися фінальні змагання зі стрибків у висоту серед чоловіків.

Україну представляв Олег Дорощук, який змагався за медалі з 12 спортсменами, зокрема з олімпійським чемпіоном 2020 року італійцем Джанмарко Тамбері.

Дорощук з першої спроби взяв стартові чотири планки, зокрема 2,30 м. Тамбері подолав цю висоту другим стрибком, а його земляк Маттео Сіолі знявся зі змагань після однієї невдалої спроби на 2,30 м через ушкодження задньої поверхні стегна. Це гарантувало Дорощуку мінімум срібну медаль.

Реклама

Українець не зумів подолати висоту 2,32 м з трьох спроб, а Тамбері зробив це з другої спроби. Таким чином, італійський легкоатлет учетверте в кар'єрі виграв золото Євро на відкритому повітрі.

Дорощук уперше в кар'єрі став віцечемпіоном Європи зі стрибків у висоту на відкритому повітрі. У 2024 році Олег виграв бронзу Євро. А у 2025-му став чемпіоном Європи у приміщенні.

Євро-2026 з легкої атлетики, стрибки у висоту (чоловіки)

1. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,32 м

2. Олег Дорощук (Україна) — 2,30 м

3. Маттео Сіолі (Італія) — 2,27 м

Раніше повідомлялося, що Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу Євро-2026 у стрибках у висоту. Жіночий фінал у Бірмінгемі відбудеться у суботу, 15 серпня.