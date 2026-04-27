Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби

27 квітня, 10:38
Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби (Фото: United World Wrestling)

Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби (Фото: United World Wrestling)

Збірна України виграла медальний залік на чемпіонаті Європи-2026 з боротьби.

Читайте також:
Українка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Українським спортсменам вдалося вибороти 11 нагород, шість з яких — золоті. Це найкращий результат України за 12 років — тоді «синьо-жовті» завоювали 11 нагород (дві золоті медалі).

Реклама

Чемпіонками стали Оксана Лівач, Марія Єфремова, Марія Винник, Ірина Коляденко, Надія Соколовська та Анастасія Алпєєва.

Срібло виборола Лілія Маланчук. Бронзовими призерами стали Ярослав Фільчаков, Владлен Козлюк, Михайло Вишнивецький, Соломія Винник.

Чемпіонат Європи з боротьби.
Медальний залік.

  1. Україна — 11 медалей (6 золотих + 1 срібна + 4 бронзових)
  2. Азербайджан — 13 (5 + 2 + 6)
  3. Туреччина — 11 (2 + 3 + 6)

Завдяки такому виступу Україна вперше в історії виграла медальний залік Євро.

Читайте також:
Уперше в історії марафон пробігли швидше за дві години

На минулорічному чемпіонаті Європи збірна України завоювала чотири золоті та п’ять бронзових медалей, посівши тоді друге місце в загальному заліку. Перше місце в таблиці посіла збірна Азербайджану — 13 медалей.

Повідомлялося, що українка Ірина Коляденко перемогла росіянку і вчетверте стала чемпіонкою Європи. За останні шість років Коляденко виграла чотири золота і дві бронзові медалі.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Боротьба Збірна України Чемпіонат Європи

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies