Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби

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Українським спортсменам вдалося вибороти 11 нагород, шість з яких — золоті. Це найкращий результат України за 12 років — тоді «синьо-жовті» завоювали 11 нагород (дві золоті медалі).

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Чемпіонками стали Оксана Лівач, Марія Єфремова, Марія Винник, Ірина Коляденко, Надія Соколовська та Анастасія Алпєєва.

Срібло виборола Лілія Маланчук. Бронзовими призерами стали Ярослав Фільчаков, Владлен Козлюк, Михайло Вишнивецький, Соломія Винник.

Чемпіонат Європи з боротьби.

Медальний залік.

Україна — 11 медалей (6 золотих + 1 срібна + 4 бронзових) Азербайджан — 13 (5 + 2 + 6) Туреччина — 11 (2 + 3 + 6)

Завдяки такому виступу Україна вперше в історії виграла медальний залік Євро.

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На минулорічному чемпіонаті Європи збірна України завоювала чотири золоті та п’ять бронзових медалей, посівши тоді друге місце в загальному заліку. Перше місце в таблиці посіла збірна Азербайджану — 13 медалей.

Повідомлялося, що українка Ірина Коляденко перемогла росіянку і вчетверте стала чемпіонкою Європи. За останні шість років Коляденко виграла чотири золота і дві бронзові медалі.