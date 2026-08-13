На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026 року відбулися кваліфікаційні змагання зі стрибків у висоту серед жінок.

У групі А виступила олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх, а в групі В — бронзова призерка Ігор у Парижі 2024 року Ірина Геращенко.

Обидві українки легко вийшли до фіналу змагань, успішно виконавши кваліфікаційний норматив — стрибок на 1,91 м. Магучіх і Геращенко взяли цю висоту з першої спроби.

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Українки кваліфікувалися до фіналу змагань разом із ще 13 стрибунками у висоту. Фінал у Бірмінгемі відбудеться у суботу, 15 серпня.

Магучіх вигравала золото на двох попередніх чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі - у 2022 та 2024 роках. Геращенко здобула бронзу на Євро-2024 у Римі.

Нагадаємо, у серпні 2024-го на Іграх у Парижі Магучіх уперше стала олімпійською чемпіонкою. А за місяць до цього на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 37 років. Українка підкорила позначку 2,10 м.

Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.