Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу Євро-2026 у стрибках у висоту — відео
Ярослава Магучіх (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
На чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2026 року відбулися кваліфікаційні змагання зі стрибків у висоту серед жінок.
У групі А виступила олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка Ярослава Магучіх, а в групі В — бронзова призерка Ігор у Парижі 2024 року Ірина Геращенко.
Обидві українки легко вийшли до фіналу змагань, успішно виконавши кваліфікаційний норматив — стрибок на 1,91 м. Магучіх і Геращенко взяли цю висоту з першої спроби.
Українки кваліфікувалися до фіналу змагань разом із ще 13 стрибунками у висоту. Фінал у Бірмінгемі відбудеться у суботу, 15 серпня.
Магучіх вигравала золото на двох попередніх чемпіонатах Європи з легкої атлетики на відкритому повітрі - у 2022 та 2024 роках. Геращенко здобула бронзу на Євро-2024 у Римі.
Нагадаємо, у серпні 2024-го на Іграх у Парижі Магучіх уперше стала олімпійською чемпіонкою. А за місяць до цього на етапі Діамантової ліги в Парижі Ярослава побила світовий рекорд у стрибках у висоту, який тримався 37 років. Українка підкорила позначку 2,10 м.
Раніше Магучіх відреагувала на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) скасувати рекомендації щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних змагань.