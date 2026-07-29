Перша командна медаль за 7 років. Україна здобула срібло чемпіонату світу з фехтування на шпагах

Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Романа Свічкаря, Нікіти Кошмана, Євгена Макієнка та Михайла Краснюка посіла друге місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Українці розпочали турнір з впевненої перемоги над Швецією (45:35) в 1/16 фіналу. В 1/8 фіналу проти Польщі Свічкар здійснив фантастичний камбек: вийшовши на заключний бій за рахунку 18:25, він виграв свій відрізок 23:15 і на пріоритеті вирвав перемогу для України — 41:40.

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У чвертьфіналі підопічні Ігоря Рейзліна з рахунком 39:37 здолали другого номера світового рейтингу — збірну Швейцарії. У півфіналі проти Ізраїлю українці мали перевагу у вісім уколів, однак суперники зуміли відігратися. Переможний укол у додаткову хвилину на пріоритеті завдав Свічкар — 45:44.

У фіналі суперником України стала збірна Казахстану, яку тренує український фахівець Олександр Горбачук. Поєдинок завершився з рахунком 45:40 на користь казахстанців.

Для України це перша командна медаль на чемпіонатах світу за останні сім років. У 2019-му наша команда також стала другою у чоловічій командній шпазі.

Для Макієнка та Краснюка це перші медалі чемпіонату світу в кар'єрі. Кошман став дворазовим призером світових першостей (після торішньої бронзи в особистих змаганнях), а Свічкар втретє піднявся на подіум чемпіонату світу. Він був у складі збірної, яка принесла Україні попередню командну медаль світової першості у 2019 році.

Раніше першу медаль на ЧС-2026 з фехтування Україні принесла Аліна Полозюк.