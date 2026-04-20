Пив алкоголь у перерві матчу. Снукерист пішов на відчайдушний крок, щоб перемогти на чемпіонаті світу

Марк Аллен насилу пройшов перший раунд світової першості. Для цього йому довелося на деякий час відмовитися від здорового способу життя.

Північноірландець Марк Аллен серйозно готувався до ЧС-2026. Він найняв персонального тренера з фітнесу, скинув вагу, їв тільки здорову їжу і пив протеїнові коктейлі.

Однак у першому раунді 14-й номер світового рейтингу Аллен насилу пройшов китайця Чжанга Анду, який пробився в основну сітку через кваліфікацію.

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Після першої половини матчу Аллен програвав — 4:6, і гра в нього зовсім не клеїлася.

«Мені хотілося розплакатися. Я подумав: гірше я грати вже не можу. Тому випив алкоголю, подивився футбол і трохи поїв несмачної їжі. Після чого чудово виспався», — каже Аллен.

А потім Марк Аллен виграв шість фреймів поспіль і переміг Анду із загальним рахунком — 10:6.

«Я хочу стати чемпіоном світу. Для мене буде розчаруванням, якщо я не виграю цей титул», — цитує Аллена The Sun.

Марк Аллен 2024 року посідав перше місце в міжнародному рейтингу, а на чемпіонату світу двічі грав у півфіналах.

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