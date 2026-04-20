Пив алкоголь у перерві матчу. Снукерист пішов на відчайдушний крок, щоб перемогти на чемпіонаті світу
Марк Аллен (Фото: wst.tv)
Марк Аллен насилу пройшов перший раунд світової першості. Для цього йому довелося на деякий час відмовитися від здорового способу життя.
Північноірландець Марк Аллен серйозно готувався до ЧС-2026. Він найняв персонального тренера з фітнесу, скинув вагу, їв тільки здорову їжу і пив протеїнові коктейлі.
Однак у першому раунді 14-й номер світового рейтингу Аллен насилу пройшов китайця Чжанга Анду, який пробився в основну сітку через кваліфікацію.
Після першої половини матчу Аллен програвав — 4:6, і гра в нього зовсім не клеїлася.
«Мені хотілося розплакатися. Я подумав: гірше я грати вже не можу. Тому випив алкоголю, подивився футбол і трохи поїв несмачної їжі. Після чого чудово виспався», — каже Аллен.
А потім Марк Аллен виграв шість фреймів поспіль і переміг Анду із загальним рахунком — 10:6.
«Я хочу стати чемпіоном світу. Для мене буде розчаруванням, якщо я не виграю цей титул», — цитує Аллена The Sun.
Марк Аллен 2024 року посідав перше місце в міжнародному рейтингу, а на чемпіонату світу двічі грав у півфіналах.
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