У зірки снукеру проблеми з математикою: чемпіона світу оштрафували через безглузду помилку

23 квітня, 11:09
Ніл Робертсон (Фото: wst.tv)

Ніл Робертсон (Фото: wst.tv)

У першому турі ЧС-2026 зі снукеру австралієць Ніл Робертсон грає проти Пана Цзюньсю з Китаю.

У другому фреймі за рахунку 57:10 на користь суперника Робертсон промахнувся по чорній кулі та здався. Рефері попередив спортсмена, що він буде покараний за передчасну здачу фрейму, адже таке заборонено в снукері.

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Але Робертсон наполіг на своєму. Австралієць був переконаний, що на столі 57 очок різниці, а отже він не наздожене суперника. Хоча різниця була в 47 очок, а на столі були ще три червоні кулі. І Робертсон міг виграти фрейм.

https://twitter.com/WeAreWST/status/2047038684097106401

У підсумку Ніл отримав 250 фунтів штрафу за неспортивну поведінку, пише The Sun. «Ах, я неправильно порахував рахунок. Так, вибачте. Я не хотів цього», — вибачався потім Робертсон.

Після першої сесії Робертсон виграє у Цзюньсю — 5:4, гра йде до 10 перемог.

44-річний Ніл Робертсон — чемпіон світу 2010 року. Посідав перше місце в рейтингу, виграв 33 турніри. Став восьмим гравцем в історії, який зумів виграти три головні снукерні турніри — чемпіонат світу, чемпіонат Британії та Мастерс.

Раніше ми писали, що Ронні О’Салліван встановив історичний рекорд у снукері, побити який буде неймовірно складно.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   снукер Чемпіонат світу

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