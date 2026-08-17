Знаменитий триатлоніст по дорозі буде знімати фільм, а на фініші попаде в Книгу рекордів України.

Данилу Сапунову 44 роки. Він народився в Запоріжжі і вже майже 30 років займається триатлоном. Виступав на Олімпійських іграх в Афінах-2004, Пекіні-2008 і Лондоні-2012.

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А останні роки брав участь у змаганнях на витривалість, які називаються Ironman. І ось тепер до 35-річчя незалежності України Сапунов кинув собі виклик — 7 днів, 7 айронменів.

Фото: instagram.com/ironweek

Один Ironman — це 3,8 км плавання, 180 км велосипедом і 42 км марафону. Данило планує проходити таку дистанцію щодня протягом тижня, рухаючись різними містами України. Старт уже 18 серпня у Буковелі.

Далі графік такий: Львів, Вінниця, Одеса, Дніпро/Запоріжжя, Харків і фініш на День Незалежності 24 серпня в Києві — останні кілометри пробіжить по Хрещатику до стадіону Динамо.

На кожному етапі Сапунову складуть компанію ветерани російсько-української війни. Вони будуть долучатися на різних відрізках дистанції. Розповідати свої історії. Про цей тижневий супермарафон будуть знімати фільм, а досягнення ввійде в Книгу рекордів України.

За словами Данила, він побудував так маршрут, щоб перетнути всю Україну — побувати в горах, в степах і біля моря.

В його команді — 20 людей. Це лікар, масажист, дієтолог, відеооператори, помічники.

Айрондень буде виглядати приблизно так. В 5:30 підйом, легкий сніданок — круасан чи бутерброд з кавою чи чаєм. В 7:00 старт — це плавання. Після 3,8 км у воді - повноцінний сніданок — яєчня, хліб, сир, кава. Далі 180 км на велосипеді. Тут уже буде два прийоми їжі: перший — паста або піцца, другий — рис з куркою, чи гречка з котлетами. Далі 42 км бігу і на вечерю теж паста. Звичайно, що також будуть харчові добавки і вітаміни.

Для Данила Сапунова цей Ironman-тиждень — не тільки особисте випробуванням, а й проєкт для наших ветеранів, про взаємну підтримку, мотивацію та життя, яке продовжується після поранення.

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Більше про Iron Week Данило Сапунов розповів у нашому подкасті.