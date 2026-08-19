Львів, 6:30. Дехто лише прокинувся й протер очі, щоб зібратися на роботу, а Данило Сапунов, його команда та ветерани російсько-української війни вже готуються розпочати заплив в озері на території Emily Resort.

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18 серпня у Буковелі стартував перший день IRON WEEK, у межах якого Данило за тиждень здолає близько 1600 кілометрів через усю Україну.

У коментарі NV Сапунов зізнався, як почувається після старту челенджу:

«Є відчуття втоми, бо багато кілометрів уже позаду, але є натхнення робити це далі. Заплановано сім днів, і я налаштований їх подолати. Розумію зі свого тріатлонного досвіду, що це буде важко. Але ви бачите, яка в мене велика команда, і це мотивує.

Коли ти біжиш цю дистанцію, знаєш, що навіть на цій трасі тебе чекає 20−30 людей. Знаєш, що в Instagram за тобою вже стежать, мабуть, кілька тисяч людей — це надихає. І надихає те, що зараз у Львові зібралося близько 20 львівських тріатлетів, у Харкові їх буде 40, а в Києві, можливо, буде 100.

Знаєте, здається, IronWeek справді обʼєднав спорт і Україну в один маршрут. Ми щодня змінюємо місто, область, зустрічаємо нових людей і бачимо, як сьогодні живе країна.

Але головне в цьому маршруті — ветерани. У кожному місті до нас долучаються люди зі своїми історіями війни, поранень і повернення до життя. І місія IronWeek, а саме фільму Iron Heroes, в тому, щоб ці історії побачили й почули якомога більше людей.

Тому це вже давно не просто про 7 Ironman. Спорт тут став способом обʼєднати людей навколо важливої теми".

Данило також зізнався, що залізний тиждень був на межі зриву, оскільки не так давно переніс операцію на коліні:

«Завтра, 20 серпня, буде 29 років, як я у триатлоні. Оці 29 років і є базою підготовки. Я планував окремо готуватися, але багато чого сталося. Поїхав на велосипеді від Запоріжжя до батьків, провів там два дні, а коли повертався назад потрапив під дощ і захворів.

Також чотири тижні тому мені прооперували коліно, і все було на межі зриву. Але ці ветерани замотивували мене не сказати: «Стоп, переносимо на наступний рік».

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Я налаштований іти пішки, але дійти до Києва. Коли поруч хлопці з протезами чи на хендбайках (ручних велосипедах), а в їхніх очах така, знаєте, життєва емоція, це мотивує навіть із травмами йти далі".

Перед стартом запливу Данило оглянув берег та почав переодягатися у гідрокостюм. Панувала робоча атмосфера. Хтось перевіряв окуляри, хтось розминався, хтось просто стояв і дивився на воду.



Сапунов готується до старту / Фото: NV

Данило Сапунов / Фото: NV

О 7:00 під аплодисменти присутніх стартував перший етап другого дня. Дистанція запливу склала 3,8 км. Температура повітря становила 12 °C. Учасники зайшли у воду і почали плисти. Частина трималася за Сапуновим.

Фото: NV

Фото: NV

Деякі ветерани розпочали заплив пізніше — частина не встигла переодягнутися, інша давала інтерв'ю для документального фільму Iron Heroes.

Та згодом всі почали свій старт.

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Перше коло група на чолі з Сапуновим пропливла за 15 хвилин, друге — за 14, третє — знову за 15. Загалом атлети пропливли трохи більше чотирьох кіл і фінішували о 8:06.

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Ветерани та частина спортсменів подолали дистанцію Ironman частково — кожен проплив ту відстань, яка була для нього комфортною.

Фото: NV

Ветеран Володимир одразу після запливу поділився емоціями:

«Почуваюся взагалі прекрасно. Я люблю плавати. А вода взагалі божественна. Проплив десь кілометр. Що для мене означає ця подія? Думаю, це більше про проведення часу зі своїми товаришами, з людьми. Це зміна обстановки, хороший настрій».

Також Володимир розповів, що потрапив на челендж, як учасник громадської організації Залізна воля.

«Я учасник Залізної волі. У нас є такий класний тренер Богдан Гриненко.

Він допомагає всім із реабілітацією, із навчанням плавання. Просто мегачувак. Паралімпійський чемпіон.

Є про нього гарна стаття у Вікіпедії. Класно всім ознайомитися і прийти до нього на тренування", — сказав ветеран.

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Після виходу на берег Данило Сапунов зізнався, що почувається добре, однак не відчуває плеча:

«Я тільки що проплив 3800 метрів, почуваюся добре, але ліве плече не працює. Я його не відчуваю, тому далі IRON WEEK стає ще цікавішим. Будемо плисти однією рукою.

Сьогодні вже було важче. Кожен рух — через біль, через втому. Але в голові просто фраза: рухаємося. Рухаємося, не зупиняємося. Швидкість зараз неважлива. Важливо не зупинятися".

Після короткого відпочинку група швидко переодягнулася та вирушила далі — атлети та ветерани подолали 180 км велоетапу та 42 км бігу в напрямку Хмельницького та завершили другий день.



Фото: NV

Фото: NV

Далі графік такий: Вінниця (20 серпня), Одеса (21 серпня), Дніпро/Запоріжжя (22 серпня), Харків (23 серпня) і фініш на День Незалежності 24 серпня в Києві — останні кілометри Данило Сапунов пробіжить по Хрещатику до стадіону Динамо.