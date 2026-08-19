«Все було на межі зриву». Як Сапунов і ветерани розпочали другий день IRON WEEK під Львовом — фоторепортаж
Данило Сапунов (Фото: NV)
Данило Сапунов продовжує свій неймовірний челендж — 7 Ironman за 7 днів.
Львів, 6:30. Дехто лише прокинувся й протер очі, щоб зібратися на роботу, а Данило Сапунов, його команда та ветерани російсько-української війни вже готуються розпочати заплив в озері на території Emily Resort.
18 серпня у Буковелі стартував перший день IRON WEEK, у межах якого Данило за тиждень здолає близько 1600 кілометрів через усю Україну.
У коментарі NV Сапунов зізнався, як почувається після старту челенджу:
«Є відчуття втоми, бо багато кілометрів уже позаду, але є натхнення робити це далі. Заплановано сім днів, і я налаштований їх подолати. Розумію зі свого тріатлонного досвіду, що це буде важко. Але ви бачите, яка в мене велика команда, і це мотивує.
Коли ти біжиш цю дистанцію, знаєш, що навіть на цій трасі тебе чекає 20−30 людей. Знаєш, що в Instagram за тобою вже стежать, мабуть, кілька тисяч людей — це надихає. І надихає те, що зараз у Львові зібралося близько 20 львівських тріатлетів, у Харкові їх буде 40, а в Києві, можливо, буде 100.
Знаєте, здається, IronWeek справді обʼєднав спорт і Україну в один маршрут. Ми щодня змінюємо місто, область, зустрічаємо нових людей і бачимо, як сьогодні живе країна.
Але головне в цьому маршруті — ветерани. У кожному місті до нас долучаються люди зі своїми історіями війни, поранень і повернення до життя. І місія IronWeek, а саме фільму Iron Heroes, в тому, щоб ці історії побачили й почули якомога більше людей.
Тому це вже давно не просто про 7 Ironman. Спорт тут став способом обʼєднати людей навколо важливої теми".
Данило також зізнався, що залізний тиждень був на межі зриву, оскільки не так давно переніс операцію на коліні:
«Завтра, 20 серпня, буде 29 років, як я у триатлоні. Оці 29 років і є базою підготовки. Я планував окремо готуватися, але багато чого сталося. Поїхав на велосипеді від Запоріжжя до батьків, провів там два дні, а коли повертався назад потрапив під дощ і захворів.
Також чотири тижні тому мені прооперували коліно, і все було на межі зриву. Але ці ветерани замотивували мене не сказати: «Стоп, переносимо на наступний рік».
Я налаштований іти пішки, але дійти до Києва. Коли поруч хлопці з протезами чи на хендбайках (ручних велосипедах), а в їхніх очах така, знаєте, життєва емоція, це мотивує навіть із травмами йти далі".
Перед стартом запливу Данило оглянув берег та почав переодягатися у гідрокостюм. Панувала робоча атмосфера. Хтось перевіряв окуляри, хтось розминався, хтось просто стояв і дивився на воду.
О 7:00 під аплодисменти присутніх стартував перший етап другого дня. Дистанція запливу склала 3,8 км. Температура повітря становила 12 °C. Учасники зайшли у воду і почали плисти. Частина трималася за Сапуновим.
Деякі ветерани розпочали заплив пізніше — частина не встигла переодягнутися, інша давала інтерв'ю для документального фільму Iron Heroes.
Та згодом всі почали свій старт.
Перше коло група на чолі з Сапуновим пропливла за 15 хвилин, друге — за 14, третє — знову за 15. Загалом атлети пропливли трохи більше чотирьох кіл і фінішували о 8:06.
Ветерани та частина спортсменів подолали дистанцію Ironman частково — кожен проплив ту відстань, яка була для нього комфортною.
Ветеран Володимир одразу після запливу поділився емоціями:
«Почуваюся взагалі прекрасно. Я люблю плавати. А вода взагалі божественна. Проплив десь кілометр. Що для мене означає ця подія? Думаю, це більше про проведення часу зі своїми товаришами, з людьми. Це зміна обстановки, хороший настрій».
Також Володимир розповів, що потрапив на челендж, як учасник громадської організації Залізна воля.
«Я учасник Залізної волі. У нас є такий класний тренер Богдан Гриненко.
Він допомагає всім із реабілітацією, із навчанням плавання. Просто мегачувак. Паралімпійський чемпіон.
Є про нього гарна стаття у Вікіпедії. Класно всім ознайомитися і прийти до нього на тренування", — сказав ветеран.
Після виходу на берег Данило Сапунов зізнався, що почувається добре, однак не відчуває плеча:
«Я тільки що проплив 3800 метрів, почуваюся добре, але ліве плече не працює. Я його не відчуваю, тому далі IRON WEEK стає ще цікавішим. Будемо плисти однією рукою.
Сьогодні вже було важче. Кожен рух — через біль, через втому. Але в голові просто фраза: рухаємося. Рухаємося, не зупиняємося. Швидкість зараз неважлива. Важливо не зупинятися".
Після короткого відпочинку група швидко переодягнулася та вирушила далі — атлети та ветерани подолали 180 км велоетапу та 42 км бігу в напрямку Хмельницького та завершили другий день.
Далі графік такий: Вінниця (20 серпня), Одеса (21 серпня), Дніпро/Запоріжжя (22 серпня), Харків (23 серпня) і фініш на День Незалежності 24 серпня в Києві — останні кілометри Данило Сапунов пробіжить по Хрещатику до стадіону Динамо.