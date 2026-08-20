У четвер, 20 серпня, відбувся третій день неймовірного челенджу Данила Сапунова — 7 Ironman за 7 днів у різних містах України.

Сапунов та компанія стартували на Голубому озері в Могилівці Вінницької області, де традиційно пропливли 3,8 км.

Перед запливом Данило у своїх Stories зізнався, що йому критично не вистачає сну: «День третій. Критично не вистачає сну. Бачите, що в мене лице запухше, але спав добре, навіть не пам’ятаю, як заснув»

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Фото: instagram.com/ironweek

Після відпочинку атлети та ветерани розпочали 180-кілометровий велоетап до площі Соборності в Умані.

Фото: instagram.com/ironweek

Фото: instagram.com/ironweek

Згодом учасники пробігли 42 кілометри марафону, фінішувавши в селі Ладижинка Черкаської області.

Далі графік такий: Одеса (21 серпня), Дніпро/Запоріжжя (22 серпня), Харків (23 серпня) і фініш на День Незалежності 24 серпня в Києві — останні кілометри Данило Сапунов пробіжить по Хрещатику до стадіону Динамо.

За тиждень Данило Сапунов здолає близько 1600 кілометрів через усю Україну.

На нашому сайті можна глянути, як Сапунов і ветерани розпочали другий день IRON WEEK під Львовом.