Бронзова призерка Олімпіади з дзюдо Дар'я Білодід повернулася до тренувального процесу.

25-річна спортсменка провела тренування в рамках збору національної збірної України.

Востаннє Білодід брала участь у змаганнях на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Після переходу до важчої категорії (57 кг) вона поступилася в 1/8 фіналу й посіла дев’яте місце.

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У 2025 році Дар’я не брала участі в тренувальному процесі команди. Вона пропустила чемпіонат Європи, до якого підходила в статусі чинної чемпіонки континенту в категорії 57 кг.

Під час своєї відсутності в дзюдо Білодід розпочала футбольну кар'єру. У квітні минулого року вона дебютувала у складі Металіста 1925.

Білодід — бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, дворазова чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи.

Після завершення чемпіонату Європи в липні головним стартом сезону для дзюдоїстів у 2026 році стане чемпіонат світу. Змагання відбудуться в Баку (Азербайджан) 4−10 жовтня.

Нагадаємо, що Україна здобула срібло чемпіонату світу з фехтування на шпагах.

Раніше повідомлялося, що в японському місті Наґоя завершився гранд-турнір із сумо Nagoya Basho, переможцем якого став українець Данило Аонішікі Явгусишин.