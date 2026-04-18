«У кожного є такі думки». Підручний зізнався, чи завершить кар'єру після олімпійського сезону

У коментарі Суспільне Спорт 34-річний Підручний натякнув, що поки не збирається йти зі спорту, оскільки є одним із лідерів збірної України, а минулий сезон був для нього одним із найкращих.

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«Вже давно говорив, що я від сезону до сезону приймаю рішення. Звичайно, завжди думки є про завершення кар'єри, гадаю, у кожного спортсмена такі думки є. Кожен спортсмен думає, і я також дуже давно думаю про те, коли завершити кар'єру. Але поки що у команду потрапляю як один з лідерів, а попередній рік був одним з найуспішніших у моїй кар'єрі»., — сказав Підручний.

Зазначимо, що Підручний провів шість перегонів на Олімпіаді-2026: дві естафети та чотири особисті старти. Найкращий результат Дмитра в індивідуальних змаганнях — 17-те місце в мас-старті. Пізніше біатлоніст відверто звернувся до фанатів після Олімпійських ігор.

Нагадаємо, що Дмитро є чемпіоном світу з біатлону 2019-го року. Тоді українець виграв гонку переслідування.

Раніше ми писали, що переможниця етапу Кубка світу з біатлону Маріт Скоган оголосила про завершення кар'єри у 27 років.