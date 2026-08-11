Здобув п’ять чемпіонських титулів. Помер один із найкращих тренерів в історії НБА

У віці 86 років помер Дон Нельсон — один із найуспішніших тренерів в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Приблизно три тижні тому Нельсон переніс інсульт, повідомляє The Athletic.

«У неділю вранці наш улюблений чоловік, батько, дідусь і прадідусь Дон Нельсон мирно пішов із життя, оточений люблячою родиною», — йдеться у заяві сім'ї.

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За 31 сезон роботи головним тренером НБА Нельсон здобув 1335 перемог у регулярному чемпіонаті — це другий результат в історії ліги після Грегга Поповича (1390). Фахівець очолював чотири клуби: Мілвокі Бакс, Голден Стейт Ворріорз, Даллас Маверікс та Нью-Йорк Нікс. Він тричі отримував нагороду Тренер року НБА.

Нельсон увійшов в історію НБА як новатор. Він був творцем так званого Nellie Ball — швидкого стилю баскетболу, заснованого на використанні невисоких та мобільних гравців, пошуку невигідних для суперника матчапів і максимальному темпі гри. У 2012 році Нельсона включили до Зали слави баскетболу як тренера.

Нельсон так і не виграв чемпіонство НБА з жодною командою, яку очолював. Водночас як гравець він п’ять разів ставав чемпіоном у складі Бостон Селтікс, за яких виступав у 1965−1976 роках. У 1978 році Бостон вивів з обігу номер 19, під яким виступав Нельсон. Він залишається одним із 26 гравців в історії НБА, що вигравали чемпіонство щонайменше п’ять разів.

Раніше повідомлялося, що легендарний баскетболіст Леброн Джеймс залишив Лейкерс і продовжить кар'єру у складі Філадельфії Севенті Сіксерс.