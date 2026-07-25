Відповідаючи на запитання про те, кого він вважає найкращим баскетболістом в історії, Трамп назвав Джордана. При цьому американський президент не втримався від випаду на адресу Джеймса, з яким у нього давній конфлікт, пише The Athletic.

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«[Джордан] дуже хороший хлопець. А Леброн — можливо, він расист. Але, можливо, він просто не любить Трампа. Не знаю. Я люблю лише тих людей, яким подобаюся я. Тому мій вибір — Майкл Джордан», — сказав Трамп.

Президент США також розповів, що грав у гольф із Джорданом і вважає легенду Чикаго Буллз своїм другом.

Леброн Джеймс уже понад десять років є одним із найгучніших критиків Трампа серед представників американського спорту та підтримував усіх його суперників на трьох останніх президентських виборах. У 2017 році Джеймс назвав Трампа «нікчемою» після того, як Голден Стейт Ворріорз відмовилися від традиційного візиту до Білого дому після чемпіонства НБА.

Суперечки про те, хто є найкращим баскетболістом в історії — Леброн Джеймс чи Майкл Джордан, — тривають уже багато років і залишаються однією з головних тем для дискусій серед уболівальників та експертів НБА.

Джордан наприкінці минулого століття виграв шість чемпіонських титулів НБА, шість разів ставав MVP фіналу та п’ять разів — найціннішим гравцем регулярного сезону. У 1992 році він був лідером легендарної збірної США Dream Team, яка виграла олімпійське золото у Барселоні.

Леброн є рекордсменом НБА за кількістю набраних очок (43 440) і проведених матчів (1 622) у регулярному чемпіонаті. Він чотири рази вигравав титул НБА й чотири рази ставав MVP регулярного сезону. У складі збірної США форвард виграв три олімпійських золота (2008, 2012, 2024).

Раніше стало відомо, що наступний сезон Джеймс проведе у складі Філадельфії Севенті Сіксерс.