18-річна австралійська спортсменка померла після крововиливу в мозок

Австралійська професійна гольфістка Джессіка Бенг померла після крововиливу в мозок.

Трагедія сталася в Таїланді, де спортсменка готувалася до турніру, пише The Athletic.

18-річна Бенг знепритомніла 1 серпня. Її доправили до лікарні в Бангкоку, де вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії на апараті життєзабезпечення. У четвер, 13 серпня, спортсменка померла.

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Жіночий професійний гольф-тур Австралії висловив співчуття родині Бенг, її друзям та всій австралійській гольф-спільноті.

Після трагедії родина Бенг відкрила збір коштів. Станом на 14 серпня він уже перевищив 51 тисячу австралійських доларів. Спочатку гроші планували використати для транспортування гольфістки додому, а тепер вони допоможуть родині покрити медичні витрати.

«Ми справді розбиті цією новиною. Водночас хочемо й надалі пам’ятати Джессіку та відзначати її досягнення, пристрасть і відданість гольфу», — заявила родина спортсменки.

Бенг народилася в Південній Кореї та почала професійну кар'єру наприкінці 2025 року. У лютому 2026-го, лише у своєму п’ятому професійному старті, вона виграла регіональний відбір на Women’s NSW Open у Мосс-Вейлі.

Раніше повідомлялося, що помер один із найкращих тренерів в історії НБА.