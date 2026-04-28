Ударив києм по столу. Ронні О’Салліван програв епічну битву «однокласників» на чемпіонаті світу зі снукеру

У снукері є таке поняття, як «Клас-92». Це група з трьох гравців — Ронні О’Салліван (Англія), Джон Хіггінс (Шотландія) і Марк Вільямс (Уельс). Усі троє народилися 1975 року і всі стали професіоналами в сезоні-1992/93. Прославилася ця трійця своїм колективним домінуванням у снукері, яке охоплює загалом більше ніж 100 рейтингових титулів, 39 титулів «Потрійної корони», 14 перемог на чемпіонатах світу і 33 максимальні брейки. Цю трійцю часто порівнюють із тенісним тріо — Федерер, Надаль і Джокович.

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І ось в 1/8 фіналу ЧС-2026 зійшлися «однокласники» О’Салліван і Джон Хіггінс. У напруженому поєдинку семиразовий чемпіон світу Ронні О’Салліван видав приголомшливу першу половину гри, він вів з рахунком 6-2, 8-3 і 9-4. А далі припустився багатьох помилок і під тиском у другій половині матчу став програвати фрейм за фреймом. І в якийсь момент після поганого удару О’Салліван не стримався і вдарив києм по столу. Хіггінс же навпаки в потрібний час проявив холоднокровність і здійснив, мабуть, свій найкращий камбек на чемпіонатах світу.



Чотириразовий чемпіон світу Джон Хіггінс виграв матч — 13-12 і тепер у чвертьфіналі зіграє з чемпіоном світу Нілом Робертсоном, який запам’ятався на ЧС-2026 смішною математичною помилкою.

Хіг матчу Хіггінс - О'Салліван / Фото: wst.tv

Раніше ми писали, що Ронні О’Салліван встановив історичний рекорд у снукері, побити який буде неймовірно складно.