Переможець Супербоулу наклав на себе руки у 38 років

Колишній гравець Нью‑Інгленд Петріотс та володар Супербоулу XLIX Джордан Деві пішов із життя у віці 38 років.

Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією з платформи GoFundMe, організованої для підтримки його дружини Лінсі та чотирьох маленьких дітей, Деві покінчив життя самогубством.

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Мати спортсмена Леслі Деві припустила, що на його психологічний стан могли вплинути наслідки хронічної травматичної енцефалопатії (CTE) — захворювання мозку, яке пов’язують із численними ударами голови у контактних видах спорту. Водночас офіційного підтвердження цього наразі немає.

Джордан подолав унікальний шлях до професійного футболу. Через захворювання, яке викликало сильний біль і запалення колінних суглобів, він залишив американський футбол ще після молодших класів школи та зосередився на музиці, граючи на тубі в оркестрі. Лише після дворічної місіонерської служби він повернувся до спорту, спочатку виступав за коледж Сноу, а згодом провів два сезони в університеті Мемфіса.

На драфті НФЛ 2013 року Деві не обрали, однак він підписав контракт із Балтимор Рейвенс. Уже за кілька місяців захисника запросили до тренувального складу Нью-Інгленд Петріотс, а в сезоні-2014 він став частиною команди, яка виграла Супербоул XLIX, перемігши Сіетл Сігокс.

Пізніше Деві виступав за Сан-Франциско Фортинайнерс, Канзас-Сіті Чіфс, Окленд Рейдерс та Баффало Біллс. За вісім сезонів у НФЛ він провів 44 матчі, 21 із яких розпочинав у стартовому складі.

Після завершення кар'єри Деві тренував дитячі та шкільні команди в Айдахо.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної ПАР з футболу Джейден Адамс, який був учасником ЧС-2026, помер у 25 років. За даними ЗМІ, він наклав на себе руки.