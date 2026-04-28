Повернення легенди. Найтитулованіша легкоатлетка світу відновлює кар'єру заради Олімпіади-2028

Легендарна американська спринтерка Еллісон Фелікс має намір відновити кар’єру заради участі в Олімпійські ігри 2028, які відбудуться у її рідному місті - Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє TIME.

За словами спортсменки, ідея повернення з’явилася ще близько року тому під час тренувань разом із чоловіком. Саме тоді вона вперше серйозно задумалася про можливість виступу на домашній Олімпіаді, де їй буде 42 роки.

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Фелікс зізналася, що її надихнули приклади спортсменів, які успішно виступали у зрілому віці, зокрема Том Бреді, Леброн Джеймс та Ліндсі Вонн.

Окрім спортивної мети, американка прагне змінити суспільне сприйняття ролі жінок після 40 років.



«Багатьом із нас казали не робити великих, сміливих речей. У цьому віці я, мабуть, маю залишатися вдома і доглядати за дітьми, робити все це. Але чому ні? Давайте перевернемо це з ніг на голову. Давайте підемо за мрією. Давайте будемо вразливими», — сказала спортсменка.

Підготовку до кваліфікації вона планує розпочати наприкінці 2026 року разом із тренером Боббі Керсі, а повернення до офіційних стартів очікується у 2027-му. Водночас Фелікс не збирається активно виступати на всіх турнірах, щоб більше часу проводити з родиною.

Спортсменка усвідомлює, що через велику конкуренцію пробитися до складу команди буде надзвичайно складно.

«Я була б засмучена сама на себе, якби просто не спробувала», — сказала Фелікс.

Фелікс є найтитулованішою легкоатлеткою в історії Олімпіад — у її активі 11 медалей, серед яких сім золотих. Вона завершила кар'єру після Ігор у Токіо у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що трансгендерним спортсменкам заборонили виступати в жіночих змаганнях на Олімпійських іграх.