Епіцентр-Подоляни після драматичного матчу втретє стали чемпіонами України з волейболу

Епіцентр-Подоляни захистили титул чемпіонів України, здобувши третю перемогу у фінальній серії плей-оф проти своєї молодіжної команди U20.

У вирішальному матчі основна команда виграла з рахунком 3:2. Перший сет залишився за чинними чемпіонами — 25:19, але у другій та третій партіях сильнішими були молоді волейболісти — 25:19, 25:23. У четвертому сеті Подоляни зрівняли рахунок — 25:22, а на тайбрейку дотиснули суперника — 15:12.

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Таким чином серія завершилася з рахунком 3:0, а Епіцентр-Подоляни втретє у своїй історії стали чемпіонами України. Вони зрівнялися за кількістю титулів із Діамантом та Барком-Кажанами, тоді як абсолютним рекордсменом залишається харківський Локомотив із 17 перемогами.

Епіцентр-Подоляни — Епіцентр-Подоляни-Україна U20 3:2 (25:19, 19:25, 23:25, 25:22, 15:12)

Рахунок у серії — 3:0

Раніше повідомлялося, що колишній капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький відновить кар'єру в національній команді. У Грудні з Перуджою він виграв клубний чемпіонат світу.

Також була інформація, що Росії дозволили виступати на молодіжних європейських турнірах з волейболу під своєю символікою.

Перед цим російській волейболістці відмовили у в'їзді до Польщі.