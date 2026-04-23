Буде 150 країн: Україна назвала сім тренерів на Esports Nations Cup 2026

Федерація кіберспорту України офіційно оголосила тренерів, які будуть готувати національну команду в різних дисциплінах на Esports Nations Cup 2026. Це перший турнір такого масштабу, де країни змагаються не клубами, а національними збірними.

Відбір тренерів проводив National Team Manager Микита Бабич. Критерії, за якими обирали фахівців, — глибоке знання дисципліни, тренерський або ігровий досвід на високому рівні, лідерські якості, готовність представляти країну публічно і повна доступність на період підготовки.

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Esports Nations Cup 2026 пройде у листопаді в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), планується участь близько 150 країн.

Тренери збірних України

Dota 2: Андрій Ghostik Кадик

Один із найсильніших кандидатів на тренерську роль у Dota 2. Має глибоке розуміння гри, авторитет у ком’юніті та чітке бачення побудови конкурентного складу.

«Радий тренувати збірну України з Dota 2 на найбільшому турнірі серед національних збірних. Впевнений, що разом із Федерацією кіберспорту ми підберемо найкращий склад, який зможе гідно представляти нашу країну. Від себе хочу сказати, що це разова історія із тренерством, суто на турнір, але обіцяю, що викладусь на максимум», — заявив Андрій Кадик.

PUBG Mobile: Дмитро Bamb1ni Кузьменко

Один із найсильніших представників української сцени PUBG Mobile. Має міжнародний досвід і розуміння специфіки дисципліни на високому рівні.

PUBG Battlegrounds: Вадим ALREIN Ловін

Топ-1 тренер з PUBG у світі на сьогоднішній день. Має чітке розуміння гри, процесів підготовки та роботи з ростером. Зі складом, який він сформує, Україна претендує на роль фаворита.

«Я дякую за можливість представляти Україну в дисципліні PUBG на ENC 2026. Для мене це визначна подія в кар'єрі, про яку я мріяв дуже давно. Докладу максимум зусиль, щоб наша збірна показала найкращий результат», — заявив Ловін.

League of Legends: Роман WildHeart Максимчук

Досвідчений гравець із розумінням внутрішніх процесів команди та конкурентної сцени. Переходить у тренерську роль із фокусом на розвиток гравців і командну структуру.

Rocket League: Андрій Skeenny_ П’ятницький

Проактивний представник української сцени з чітким баченням формування складу. Активно розвиває ком’юніті та демонструє високий рівень залученості в дисципліну.

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«Новина про продовження співпраці зі мною як з тренером збірної застала мене зненацька та стала надзвичайно приємною подією. Я був свідком народження української спільноти Rocket League: ми організовували локальні турніри, популяризували гру. І ось ми тут — українська національна команда на ENC 2026. Дякую за таку довіру», — прокоментував своє призначення П’ятницький.

Rainbow Six: Олександр ghoud_boy Самойленко

Активно залучений у розвиток дисципліни в Україні. Добре розуміє локальну сцену та має бачення її подальшого розвитку. Виступає як драйвер формування конкурентного складу.

VALORANT: Іван Johnta Шевцов

Досвідчений тренер із структурним підходом до роботи. Чітке бачення розвитку команди та побудови ігрових процесів. Орієнтований на стабільний результат і прогрес складу.

«Радий мати можливість зібрати та підготувати збірну з VALORANT для ENC. Зроблю все можливе, аби наша збірна відібралась на фінальну частину турніру та здобула гідний результат», — сказав після призначення Шевцов.

Зазначимо, що Федерація кіберспорту України (UESF) — заснована в 2018 році. Перший турнір було проведено у 2019 році з призовим фондом 1 млн гривень. У 2020 році кіберспорт в Україні офіційно визнано видом спорту. З 2025 року президентом федерації є Максим Кріппа.

Раніше ми писали, що кращий шахіст світу Магнус Карлсен став чемпіоном світу з кіберспорту.