Через війну на Близькому Сході Esports Nations Cup перенесли

Перший глобальний турнір збірних з кіберспорту мав пройти в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) у листопаді.

18 серпня Esports Foundation оголосила про перенесення першого Esports Nations Cup на листопад 2027 року.

Рішення прийнято після оцінки ситуації в регіоні та консультацій з ключовими партнерами — National Team Partners, видавниками та іншими стейкхолдерами.

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ENC об'єднує команди і партнерів із понад 100 країн і територій з усіх континентів.

Саме через безпрецедентний міжнародний масштаб турніру і невизначеність у регіоні Esports Foundation вважає перенесення відповідальним рішенням, яке дасть змогу провести змагання в правильних умовах і на рівні, якого вони заслуговують.

Саудівська Аравія залишається місцем проведення турніру.

«Рішення про перенесення ENC було прийняте нелегко. Але ми зобов’язані провести перший ENC в правильних умовах і на рівні, якого заслуговує ця ідея», — заявив Ральф Райхерт, CEO Esports Foundation.

ENC створений як дворічне глобальне змагання, де найкращі гравці світу виступають не за клуби, а за свої країни. Турнір покликаний створити нові шляхи для розвитку гравців, зміцнити національні кіберспортивні екосистеми і сформувати новий тип уболівання через національну гордість і міжнародну конкуренцію.

«Дуже непросте рішення для організаторів, але зрозуміле нам. Нестабільність в регіоні не дозволяє забезпечити безпеку для всіх, а також спрогнозувати всі сценарії. Українські кіберспортсмени знають, як важко займатись улюбленою справою в часи війни. Але все одно показали свій характер та кваліфікувались до основної стадії турніру. До змагань у 2027 році збірна України повернеться ще більш сильною та підготовленою», — заявив Андрій Грищенко, CEO Федерації кіберспорту України.

Раніше ми писали, що Україна дискваліфікувала найкращого гравця в історії кіберспорту за гру з росіянином.