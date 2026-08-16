Шахіст Магнус Карлсен виграв 250 тисяч доларів на чемпіонаті світу з кіберспорту

У фіналі Магнус Карлсен, який представляє кіберспортивну організацію Liquid, переміг білоруса Дениса Лазавіка з клубу All Gamers. Зустріч завершилася з рахунком 2:0.

Після цієї перемоги норвезький шахіст став дворазовим чемпіоном Esports World Cup. За перемогу на чемпіонаті Магнус Карлсен заробив 250 тисяч доларів і 1000 очок для Liquid у командному заліку.

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Білорус Денис Лазавик отримав 190 тисяч доларів і 750 очок за друге місце. У матчі за третє місце Хікару Накамура переміг Алірезу Фіруджу (4:1). За це він отримав 145 тисяч доларів.

Українець Олександр Бортник посів 19-те місце і заробив 22 тисячі доларів.

Esports World Cup — це найбільший у світі щорічний мультиігровий турнір, який вважається клубним чемпіонатом світу з кіберспорту.

На відміну від класичних турнірів, де кожна гра існує у власній ізольованій екосистемі, EWC об'єднує топові дисципліни — від CS2 і Dota 2 до мобільних ігор та шахів — у єдиний семитижневий календар. Подія збирає понад 2000 професійних гравців і сотні клубів із понад 100 країн світу, а загальний призовий фонд становить 75 мільйонів доларів.

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