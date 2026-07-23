«Українських спортсменів продовжують убивати». Олімпійський чемпіон звинуватив МОК у гонитві за грошима
Фелікс Лох засудив рішення МОК скасувати санкції проти Росії (Фото: ІМАГО)
Німець Фелікс Лох засудив рішення МОК скасувати рекомендації, що обмежували участь спортсменів із Росії в міжнародних змаганнях.
Триразовий олімпійський чемпіон із санного спорту розкритикував рішення організації та заявив, що війна в Україні триває, а українські спортсмени й далі гинуть.
«Це обурливо. Я зовсім цього не розумію. На мою думку, у цій ситуації загалом нічого не змінилося. Війна досі триває. Українських спортсменів, як і раніше, вбивають, спортивні споруди, як і раніше, руйнують. Багатьом спортсменам навіть доводиться самим їхати на фронт, або ж страждають їхні сім'ї».
Фелікс Лох вважає, що МОК скасував рекомендації через жагу до грошей.
«Коли вищий орган з олімпійських видів спорту визначає напрямок, міжнародні федерації зазвичай наслідують його приклад.
У деяких літніх видах спорту вже розпочинається кваліфікація на літні Ігри 2028 року. Гадаю, це може бути однією з причин, чому МОК відчув потребу щось зробити. Вони хочуть знову бачити там російських спортсменів.
Гроші відіграють величезну роль для МОК. Росія та Білорусь, безумовно, є величезним ринком, який вони прагнуть освоїти. Гадаю, всі розуміють, що МОК загалом — а особливо Олімпійські ігри — приносить величезні прибутки.
Те, що подібне ставлять вище за людські життя, здається мені сумнівним і неймовірним. Це дуже, дуже тривожно", — наводить слова Фелікса BR24Sport.
Нагадаємо, що МОК скасував рекомендації федераціям щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях. Також було тимчасово скасовано призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії.
Повідомлялося, що МОК не змінить позицію щодо Олімпійського комітету Росії, попри звернення дев’яти країн ЄС.