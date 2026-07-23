«Українських спортсменів продовжують убивати». Олімпійський чемпіон звинуватив МОК у гонитві за грошима

Триразовий олімпійський чемпіон із санного спорту розкритикував рішення організації та заявив, що війна в Україні триває, а українські спортсмени й далі гинуть.

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«Це обурливо. Я зовсім цього не розумію. На мою думку, у цій ситуації загалом нічого не змінилося. Війна досі триває. Українських спортсменів, як і раніше, вбивають, спортивні споруди, як і раніше, руйнують. Багатьом спортсменам навіть доводиться самим їхати на фронт, або ж страждають їхні сім'ї».

Фелікс Лох вважає, що МОК скасував рекомендації через жагу до грошей.

«Коли вищий орган з олімпійських видів спорту визначає напрямок, міжнародні федерації зазвичай наслідують його приклад.

У деяких літніх видах спорту вже розпочинається кваліфікація на літні Ігри 2028 року. Гадаю, це може бути однією з причин, чому МОК відчув потребу щось зробити. Вони хочуть знову бачити там російських спортсменів.

Гроші відіграють величезну роль для МОК. Росія та Білорусь, безумовно, є величезним ринком, який вони прагнуть освоїти. Гадаю, всі розуміють, що МОК загалом — а особливо Олімпійські ігри — приносить величезні прибутки.

Те, що подібне ставлять вище за людські життя, здається мені сумнівним і неймовірним. Це дуже, дуже тривожно", — наводить слова Фелікса BR24Sport.

Нагадаємо, що МОК скасував рекомендації федераціям щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях. Також було тимчасово скасовано призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії.

Повідомлялося, що МОК не змінить позицію щодо Олімпійського комітету Росії, попри звернення дев’яти країн ЄС.