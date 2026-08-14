FIA зняла обмеження з російських і білоруських пілотів та дозволила національну символіку

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) скасувала санкції щодо російських і білоруських пілотів, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Про це йдеться на сайті федерації.

Санкції також скасували щодо російських і білоруських національних команд та чиновників. Пілотам із Росії та Білорусі дозволили брати участь у міжнародних змаганнях без обмежень. Вимога підписувати зобов’язання про нейтралітет більше не застосовується.

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Крім того, FIA дозволила демонстрацію російських і білоруських національних символів, кольорів та прапорів, а також виконання гімнів цих країн на міжнародних змаганнях.

«Це рішення WMSC (Всесвітньої ради з автоспорту) набрало чинності з негайним і обов’язковим ефектом 3 серпня 2026 року і діятиме до подальшого повідомлення», — йдеться в документі FIA.

Водночас FIA досі не дозволяє проводити змагання на території Росії та Білорусі під своєю егідою.

Під егідою FIA проводяться змагання у таких серіях та чемпіонатах: Формула-1, Чемпіонат світу з ралі (WRC), Ралі-рейди (W2RC), Чемпіонат світу з гонок на витривалість (WEC), Формула Е та FIA Karting.

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та дозволив російським спортсменам повернутися на міжнародні турніри. У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які перебувають під юрисдикцією НОК України».

Раніше повідомлялося, що Всесвітня федерація керлінгу (World Curling) продовжила санкції щодо участі Росії у дорослих міжнародних змаганнях.