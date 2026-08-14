FIA зняла обмеження з російських і білоруських пілотів та дозволила національну символіку

14 серпня, 15:25
FIA скасувала санкції щодо російських і білоруських пілотів (Фото: FIA)

FIA скасувала санкції щодо російських і білоруських пілотів (Фото: FIA)

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) скасувала санкції щодо російських і білоруських пілотів, які були запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Читайте також:
НОК України звернувся до Спортивного арбітражного суду через поновлення в правах Олімпійського комітету Росії

Про це йдеться на сайті федерації.

Санкції також скасували щодо російських і білоруських національних команд та чиновників. Пілотам із Росії та Білорусі дозволили брати участь у міжнародних змаганнях без обмежень. Вимога підписувати зобов’язання про нейтралітет більше не застосовується.

Реклама

Крім того, FIA дозволила демонстрацію російських і білоруських національних символів, кольорів та прапорів, а також виконання гімнів цих країн на міжнародних змаганнях.

«Це рішення WMSC (Всесвітньої ради з автоспорту) набрало чинності з негайним і обов’язковим ефектом 3 серпня 2026 року і діятиме до подальшого повідомлення», — йдеться в документі FIA.

Водночас FIA досі не дозволяє проводити змагання на території Росії та Білорусі під своєю егідою.

Під егідою FIA проводяться змагання у таких серіях та чемпіонатах: Формула-1, Чемпіонат світу з ралі (WRC), Ралі-рейди (W2RC), Чемпіонат світу з гонок на витривалість (WEC), Формула Е та FIA Karting.

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та дозволив російським спортсменам повернутися на міжнародні турніри. У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які перебувають під юрисдикцією НОК України».

Читайте також:
МОК не змінить позицію щодо Олімпійського комітету Росії попри звернення дев’яти країн ЄС

Раніше повідомлялося, що Всесвітня федерація керлінгу (World Curling) продовжила санкції щодо участі Росії у дорослих міжнародних змаганнях.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   FIA МОК Автоспорт

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies