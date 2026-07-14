Дев’ять країн ЄС вимагають позбавити МОК фінансування через повернення Росії до міжнародного спорту

Естонія спільно з вісьмома країнами-партнерами звернулася до єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа із закликом призупинити фінансування Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Лист підписали міністри спорту Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі, Румунії та Швеції, повідомляє Міністерство культури Естонії.

У зверненні пропонується виключити МОК та інші міжнародні спортивні організації, зокрема Міжнародну федерацію фехтування та World Aquatics (водні види спорту), які зняли санкції з росіян, з фінансування за програмою Erasmus+ та іншими програмами ЄС. Також автори листа закликають обмежити участь таких організацій у заходах і дискусіях ЄС, присвячених розвитку спорту.

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Ініціатива стала реакцією на рішення виконкому МОК від 7 липня про скасування санкцій проти Росії у міжнародному спорті. МОК повністю скасував рекомендації, які обмежували участь російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях.

Автори звернення наголошують, що українські спортсмени не можуть готуватися до змагань у рівних умовах через війну, а спорт і надалі використовується Росією та Білоруссю як інструмент політичного впливу. На їхню думку, рішення окремих міжнародних федерацій щодо повернення представників цих країн суперечать цінностям, на яких ґрунтуються Європейський Союз та олімпійський рух.

Минулого місяця МОК скасував усі обмеження для білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до повернення на міжнародні змагання, зокрема до кваліфікації на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Раніше міжнародна федерація волейболу (FIVB) ухвалила рішення допустити національні збірні Росії до міжнародних турнірів та відновити їх у світовому рейтингу.

Також була інформація про те, що ФІФА та УЄФА наразі не планують повертати Росію у міжнародний футбол після скандального рішення МОК.