Британський велогонщик загинув після зіткнення з автомобілем у Португалії

19-річний британський велогонщик Фінлі Тарлінг загинув під час восьмого етапу багатоденної гонки Volta a Portugal.

Організатори повідомили, що трагедія сталася внаслідок «серйозної аварії», пише Al Jazeera. За інформацією португальського телеканалу RTP, який транслював перегони, Тарлінг зіткнувся лоб у лоб із автомобілем, що рухався назустріч. Цей автомобіль не був пов’язаний із проведенням змагань.

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Етап було зупинено приблизно за 20 кілометрів до фінішу. Організатори також скасували церемонію нагородження на знак поваги та жалоби. Смерть Тарлінга підтвердила його команда NSN Development Team.

«Фін був улюбленим членом нашої команди, але насамперед — сином, братом і другом для багатьох. Нам його дуже бракуватиме», — йдеться в заяві команди.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру висловив співчуття родині та команді спортсмена. Він зазначив, що звістка про смерть Тарлінга «глибоко вразила» його.

Фінлі Тарлінг був молодшим братом Джошуа Тарлінга, який виступає за команду Netcompany-Ineos. Фінлі представляв Велику Британію у шосейних і трекових перегонах. У 2026 році Тарлінг посів друге місце на шостому етапі Tour du Rwanda, а також став третім у гонці з роздільним стартом на чемпіонаті Великої Британії серед спортсменів віком до 23 років.

Раніше повідомлялося, що 18-річна австралійська спортсменка померла після крововиливу в мозок.