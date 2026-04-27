Енергія для життя: 45 хвилин тренування, що змінюють стан
Ярослав Сойніков, співзасновник мережі фітнес-студій hiitworks
Коли буденність переповнена робочими задачами, сумними новинами й тривогами, навряд захочеться навантажувати себе ще й фізичними вправами. Проте якщо тренування підібрані розумно, вони не виснажують, а додають енергії впоратися з буремною реальністю.
Разом із співзасновником мережі фітнес-студій hiitworks Ярославом Сойніковим розбираємося, як фітнес тримає ментальний стан у формі та робить нас емоційно стійкішими.
Природне навантаження
У hiitworks наполягають: регулярно можна займатися лише тим, що подобається. Щоб тренування відповідали потребам різних людей, дбають про різноманіття розкладу. Він змінюється щотижня та пропонує помірні силові тренування з петлями TRX й обтяженнями, інтенсивні HIIT і Burn для розвитку витривалості, антистресові стретчинг і йогу та ще десятки занять до смаку.
На заняттях максимально природно задіюють тіло в рух після сидячого робочого дня. Використовують бокси для стрибків, реактивні ліхтарі, булаву, аеробайки, медболи, щоб надавати різноманітне навантаження та додавати до тренувань елементи челенджів та ігор.
Час для турботи
Змінам емоційного стану сприяє продуманий таймінг. Тренування в hiitworks триває 45 хвилин — достатній час, щоб привести тіло й мозок у тонус, але не виснажувати.
Не треба рахувати підходи та розбиратися в складних тренажерах. Тренери адаптують всі вправи для кожного, а етапи навантаження й відпочинку прораховані за таймером. Це надає змогу переключитися від тривожних думок і відповідальних рішень та в безпечному просторі приділити час собі.
Безумовна підтримка
У складні часи особливо скрутно залишатися на самоті, тому на тренуваннях приділяють увагу підтримці та розвитку комʼюніті. Тренери контролюють техніку вправ і пульс за допомогою датчиків MyZone та проводять заняття в малих групах, щоб усі відвідувачі отримали максимум уваги.
Щоб формувати приємну звичку до тренувань, проводять челенджі, де можна досягати мети в команді. В результаті учасники надихають одне одного, починають спілкуватися за межами залу, виходити на пробіжки та активно відпочивати разом.
Звісно, тренування не здатні змінити тривожні новини чи напружений графік, проте можуть привести думки до ладу та надати сили впоратися з життєвими викликами. Перевірити ефект від тренувань просто — про нього свідчить ваше самопочуття навіть після першого заняття. Якщо зʼявляється усмішка й енергія, ви на правильному шляху.