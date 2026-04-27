Коли буденність переповнена робочими задачами, сумними новинами й тривогами, навряд захочеться навантажувати себе ще й фізичними вправами. Проте якщо тренування підібрані розумно, вони не виснажують, а додають енергії впоратися з буремною реальністю.

Разом із співзасновником мережі фітнес-студій hiitworks Ярославом Сойніковим розбираємося, як фітнес тримає ментальний стан у формі та робить нас емоційно стійкішими.

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Фото: hiitworks

Природне навантаження

«Природну жагу до руху ми маємо з дитинства. Рух підвищує настрій і наповнює енергією, — пояснює співзасновник hiitworks Ярослав Сойніков. — Якщо ж робити цей рух надмірно виснажливим, він лише створює додатковий стрес. Саме тому сучасні ефективні тренування мають бути не про обтяжливу гонитву за чужими стандартами, а про задоволення бути собою».

Фото: hiitworks

У hiitworks наполягають: регулярно можна займатися лише тим, що подобається. Щоб тренування відповідали потребам різних людей, дбають про різноманіття розкладу. Він змінюється щотижня та пропонує помірні силові тренування з петлями TRX й обтяженнями, інтенсивні HIIT і Burn для розвитку витривалості, антистресові стретчинг і йогу та ще десятки занять до смаку.

Фото: hiitworks

На заняттях максимально природно задіюють тіло в рух після сидячого робочого дня. Використовують бокси для стрибків, реактивні ліхтарі, булаву, аеробайки, медболи, щоб надавати різноманітне навантаження та додавати до тренувань елементи челенджів та ігор.

Фото: hiitworks

Час для турботи

«Буває, немає бажання виходити з дому, — ділиться в соцмережах відвідувачка hiitworks Ольга Риньова. — Проте на тренуванні завжди відчуваєш радість і перезавантаження. Опісля я стаю значно спокійнішою та щасливішою ніж до».

Фото: hiitworks

Змінам емоційного стану сприяє продуманий таймінг. Тренування в hiitworks триває 45 хвилин — достатній час, щоб привести тіло й мозок у тонус, але не виснажувати.

Фото: hiitworks

Не треба рахувати підходи та розбиратися в складних тренажерах. Тренери адаптують всі вправи для кожного, а етапи навантаження й відпочинку прораховані за таймером. Це надає змогу переключитися від тривожних думок і відповідальних рішень та в безпечному просторі приділити час собі.

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Фото: hiitworks

Фото: hiitworks

Безумовна підтримка

У складні часи особливо скрутно залишатися на самоті, тому на тренуваннях приділяють увагу підтримці та розвитку комʼюніті. Тренери контролюють техніку вправ і пульс за допомогою датчиків MyZone та проводять заняття в малих групах, щоб усі відвідувачі отримали максимум уваги.

«Новачкам тут нестрашно, бо підтримують не лише тренери, а й однодумці в залі. У такій атмосфері почуваєшся впевненіше та відчуваєш, що все вийде», — ділиться враженнями відвідувачка hiitworks Любов Горенок.

Щоб формувати приємну звичку до тренувань, проводять челенджі, де можна досягати мети в команді. В результаті учасники надихають одне одного, починають спілкуватися за межами залу, виходити на пробіжки та активно відпочивати разом.

Фото: hiitworks

«У hiitworks немає місця самотності. Кожен рухається у своєму темпі, а постійна підтримка тренера допомагає обходити гострі кути, — каже Ярослав Сойніков. — Саме тоді тренування покращують якість життя. Зʼявляється енергія працювати, легко підніматися сходами, грати з дітьми, танцювати та жити на повну. Формується звичка дбати про себе щодня».

Звісно, тренування не здатні змінити тривожні новини чи напружений графік, проте можуть привести думки до ладу та надати сили впоратися з життєвими викликами. Перевірити ефект від тренувань просто — про нього свідчить ваше самопочуття навіть після першого заняття. Якщо зʼявляється усмішка й енергія, ви на правильному шляху.