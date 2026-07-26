Формула-1: чинний чемпіон Норріс здобув першу перемогу в сезоні після драматичної боротьби з напарником — підсумки Гран-прі Угорщини
Ландо Норріс фінішував першим в Угорщині (Фото: REUTERS/Marton Monus)
У неділю, 26 липня, відбувся 11-й етап поточного сезону Формули-1 — Гран-прі Угорщини.
Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс із Макларена виграв гонку, здобувши свою першу перемогу у нинішньому сезоні. Британець скористався невдачею свого напарника Оскара Піастрі, який після боротьби за лідерство спершу зіткнувся з Карлосом Сайнсом, а згодом достроково завершив гонку через несправність коробки передач.
Друге місце посів Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, а третім фінішував пілот Мерседеса Кімі Антонеллі.
Результати Гран-прі Угорщини:
1. Ландо Норріс (Макларен) — 70 кіл
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,080
3. Кімі Антонеллі (Мерседес) +18,728
4. Шарль Леклер (Феррарі) +23,840
5. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +24,540
6. Ісак Аджар (Ред Булл) +55,488
7. Джордж Расселл (Мерседес) +57,503
8. Ліам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 коло
9. Ніко Гюлькенберг (Ауді) +1 коло
10. Арвід Ліндблад (Рейсинг Буллз) +1 коло
11. Габріел Бортолето (Ауді) +1 коло
12. П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
13. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло
15. Франко Колапінто (Альпін) +2 кола
16. Естебан Окон (Хаас) +2 кола
17. Алекс Албон (Вільямс) +2 кола
18. Карлос Сайнс (Вільямс) +2 кола
19. Олівер Берман (Хаас) +2 кола
Зійшли з дистанції Оскар Піастрі (Макларен), Валттері Боттас та Серхіо Перес (обидва — Кадилак).
У заліку пілотів Антонеллі зміцнив своє становище, набравши 219 очок, Гемілтон (169) йде другим, а замикає трійку лідерів Расселл (160).
Наступне Гран-прі після літньої паузи відбудеться 23 серпня у Нідерландах.
Раніше повідомлялося, що під час Гран-прі Бельгії Антонеллі випередив Леклера і фінішував першим, Гемілтон «вибив» Расселла.