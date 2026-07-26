Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс із Макларена виграв гонку, здобувши свою першу перемогу у нинішньому сезоні. Британець скористався невдачею свого напарника Оскара Піастрі, який після боротьби за лідерство спершу зіткнувся з Карлосом Сайнсом, а згодом достроково завершив гонку через несправність коробки передач.

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From fighting for the win to pulling up at the side of the track



A desperately unlucky afternoon for Oscar 😫#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZX19BSdE8L — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Друге місце посів Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, а третім фінішував пілот Мерседеса Кімі Антонеллі.

Результати Гран-прі Угорщини:

1. Ландо Норріс (Макларен) — 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +15,080

3. Кімі Антонеллі (Мерседес) +18,728

4. Шарль Леклер (Феррарі) +23,840

5. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +24,540

6. Ісак Аджар (Ред Булл) +55,488

7. Джордж Расселл (Мерседес) +57,503

8. Ліам Лоусон (Рейсинг Буллз) +1 коло

9. Ніко Гюлькенберг (Ауді) +1 коло

10. Арвід Ліндблад (Рейсинг Буллз) +1 коло

11. Габріел Бортолето (Ауді) +1 коло

12. П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло

13. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1 коло

15. Франко Колапінто (Альпін) +2 кола

16. Естебан Окон (Хаас) +2 кола

17. Алекс Албон (Вільямс) +2 кола

18. Карлос Сайнс (Вільямс) +2 кола

19. Олівер Берман (Хаас) +2 кола

Зійшли з дистанції Оскар Піастрі (Макларен), Валттері Боттас та Серхіо Перес (обидва — Кадилак).

У заліку пілотів Антонеллі зміцнив своє становище, набравши 219 очок, Гемілтон (169) йде другим, а замикає трійку лідерів Расселл (160).

Наступне Гран-прі після літньої паузи відбудеться 23 серпня у Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що під час Гран-прі Бельгії Антонеллі випередив Леклера і фінішував першим, Гемілтон «вибив» Расселла.