«Це буде мій останній рік». Олімпійська чемпіонка оголосила про завершення кар'єри

Норвезька лижниця Гайді Венг заявила, що майбутній сезон стане для неї останнім на професійному рівні.

В інтерв'ю TV 2 34-річна спортсменка зазначила, що їй стає все складніше переносити постійні переїзди та навантаження.

«Мені дуже подобається змагатися й тренуватися, але пакувати валізу та постійно бути далеко від дому стає дедалі важче з кожним роком. Так, це буде мій останній рік.

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Але це легко сказати, тож побачимо. Не виключено, що лижі я заміню на кросівки.

Було трохи сумнівів, визнаю. На першій тренувальній гонці на роликах я майже весь час скаржилася й не була впевнена, чи це приносить задоволення. Але потім увійшла в ритм і зрозуміла: чому б не провести ще один бонусний рік", — сказала Венг.

На рахунку Венг дві бронзові, одна срібна та одна золота медалі Олімпійських ігор.

Раніше повідомлялося, що норвезька біатлоністка Маріт Скоган оголосила про завершення кар'єри у 27 років.

Перед цим дві легендарні українські біатлоністки Олена Підгрушна та Віта Семеренко завершили кар'єру.

Також австрійський біатлоніст Сімон Едер завершив професійну кар'єру в 43 роки.

Крім цього норвезький гірськолижник Расмус Віндінгстад, бронзовий призер Олімпіади-2022, оголосив про завершення професійної кар'єри.