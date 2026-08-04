«Я приніс радість Україні». Ковтун зробив заяву після зміни громадянства

Віцечемпіон Олімпіади-2024 у Парижі Ілля Ковтун назвав свою медаль, здобуту на Іграх у столиці Франції, предметом гордості.

22-річний спортсмен із Черкас, який змінив громадянство на хорватське, вважає, що своєю нагородою порадував українців.

Ковтун висловив розчарування тим, що зміг здобути лише одну нагороду, адже у двох інших дисциплінах посів четверте місце.

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«Я пишаюся тим, що, здобувши олімпійську медаль, приніс бодай трохи радості своїй країні, яка тоді переживала і досі переживає тяжкі воєнні часи. Мати медаль з Олімпіади, якою б вона не була, — це мрія кожного спортсмена.

Єдине невелике розчарування полягає в тому, що у двох дисциплінах — багатоборстві та вільних вправах — я посів четверте місце; я був зовсім поруч із іще двома медалями. Це були мої другі Олімпійські ігри: у Токіо-2021 мені було 17 років, і я був наймолодшим у збірній України", — сказав Ковтун виданню Vecernij List.

Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах. Він також є чотириразовим чемпіоном Європи. Після Олімпіади у Франції Ілля змінив громадянство на хорватське.

Зазначимо, що Ілля прокоментував реакцію українців на зміну ним громадянства.