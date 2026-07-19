Формула-1: Антонеллі випередив Леклера і фінішував першим, Гемілтон «вибив» Расселла — підсумки Гран-прі Бельгії

19 липня, 17:55
Антонеллі здобув шосту перемогу в сезоні (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

Антонеллі здобув шосту перемогу в сезоні (Фото: REUTERS/Jakub Porzycki)

У неділю, 19 липня, відбувся десятий етап поточного сезону Формули-1 — Гран-прі Бельгії.

Лідер заліку пілотів Кімі Антонеллі з Мерседеса стартував із поул-позиції, але втратив лідерство під час піт-стопів — пелотон очолив гонщик Феррарі Шарль Леклер. Утім, Антонеллі дочекався ідеального моменту й здійснив обгін, повернувши собі першу позицію та впевнено довівши гонку до перемоги.

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Для 19-річного Антонеллі це шоста перемога в нинішньому сезоні й перша за останні чотири гонки.

Другим фінішував Леклер, третє місце посів пілот Ред Булла Макс Ферстаппен.

Цікаво, що напарник Антонеллі Джордж Расселл зійшов з дистанції вже на першому колі після зіткнення з Льюїсом Гемілтоном. Болід Расселла вилетів у гравій після контакту з машиною Гемілтона, пілот Феррарі отримав 5-секундний штраф.

Результати Гран-прі Бельгії:

1. Кімі Антонеллі (Мерседес) — 44 кола

2. Шарль Леклер (Феррарі) +1,952

3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +11,586

4. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +17,245

5. Оскар Піастрі (Макларен) +18,988

6. Ізак Аджар (Ред Булл) +23,307

7. Ландо Норріс (Макларен) +24,014

8. Габріел Бортолето (Ауді) +49,140

9. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +50,406

10. Франко Колапінто (Альпін) +1.16,037

11. П'єр Ґаслі (Альпін) +1.16,991

12. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +1.17,523

13. Ніко Гюлькенберг (Ауді) +1.18,348

14. Олівер Берман (Хаас) +1.34,465

15. Алекс Албон (Вільямс) +1.44,684

16. Карлос Сайнс (Вільямс) +1.45,856

17. Естебан Окон (Хаас) +1.50,925

18. Валттері Боттас (Кадилак) +1 коло

19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +2 кола

Ленс Стролл (Астон Мартін), Серхіо Перес (Кадилак) та Джордж Расселл (Мерседес) зійшли з дистанції.

У заліку пілотів Антонеллі зміцнив своє становище, набравши 204 очки, а Гемілтон (159) вийшов на друге місце, випередивши Расселла (154).

Нагадаємо, 5 липня Леклер виграв Гран-прі Великої Британії: в Антонеллі виникли проблеми, а Ферстаппен опинився у гравійній пастці.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Кімі Антонеллі Формула-1 Мерседес Льюїс Гемілтон Феррари

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