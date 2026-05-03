Формула-1. Третя поспіль перемога 19-річного Антонеллі та Мессі на трибунах — підсумки Гран-прі Маямі

3 травня, 22:01
Кімі Антонеллі блискуче розпочав сезон (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Кімі Антонеллі блискуче розпочав сезон (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

У неділю, 3 травня, відбувся четвертий етап поточного сезону Формули-1 — Гран-прі Маямі.

Перше місце посів пілот Мерседеса Кімі Антонеллі. Він здобув третю поспіль перемогу в нинішньому сезоні й третю загалом у кар'єрі.

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19-річний Антонеллі стартував з поул-позиції і виграв боротьбу у гонщика Макларена Ландо Норріса, який лідирував під час заїзду.

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Третє місце посів напарник Норріса Оскар Піастрі, який випередив Шарля Леклера з Феррарі незадовго до фінішу. Монегаска розвернуло на останньому колі — він втратив ще дві позиції, пропустивши Джорджа Расселла (Мерседес) та Макса Ферстаппена (Ред Булл).

Формула-1, сезон-2026, Гран-прі Маямі

1. Кімі Антонеллі (Мерседес) — 57 кіл
2. Ландо Норріс (Макларен) +3,264
3. Оскар Піастрі (Макларен) +27,092
4. Джордж Расселл (Мерседес) +43,051
5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +43,949
6. Шарль Леклер (Феррарі) +44,245
7. Льюїс Хемілтон (Феррарі) +53,753
8. Франко Колапінто (Альпін) +1.01,871
9. Карлос Сайнс (Вільямс) +1.22,072
10. Алекс Албон (Вільямс) +1.30,972

Завдяки третій поспіль перемозі Антонеллі закріпився на першому місці в особистому заліку пілотів, у нього вже 100 очок за чотири гонки. Другим йде Расселл (80), третім — Леклер (63).

Гонку відвідав легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який виступає за Інтер Маямі. Він став гостем команди Мерседес.

Мессі на Гран-прі Маямі (Фото: Pool via Reuters/Rebecca Blackwell)
Мессі на Гран-прі Маямі / Фото: Pool via Reuters/Rebecca Blackwell

Наступний етап Формули-1 відбудеться у Канаді, головна гонка у Монреалі пройде 24 травня.

Раніше повідомлялося, що Антонеллі повторив досягнення 20-річної давності, вигравши дебютний Гран-прі в Китаї.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Формула-1 Автоперегони Мерседес Кімі Антонеллі Ліонель Мессі

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