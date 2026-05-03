У неділю, 3 травня, відбувся четвертий етап поточного сезону Формули-1 — Гран-прі Маямі.

Перше місце посів пілот Мерседеса Кімі Антонеллі. Він здобув третю поспіль перемогу в нинішньому сезоні й третю загалом у кар'єрі.

19-річний Антонеллі стартував з поул-позиції і виграв боротьбу у гонщика Макларена Ландо Норріса, який лідирував під час заїзду.

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Третє місце посів напарник Норріса Оскар Піастрі, який випередив Шарля Леклера з Феррарі незадовго до фінішу. Монегаска розвернуло на останньому колі — він втратив ще дві позиції, пропустивши Джорджа Расселла (Мерседес) та Макса Ферстаппена (Ред Булл).

Формула-1, сезон-2026, Гран-прі Маямі

1. Кімі Антонеллі (Мерседес) — 57 кіл

2. Ландо Норріс (Макларен) +3,264

3. Оскар Піастрі (Макларен) +27,092

4. Джордж Расселл (Мерседес) +43,051

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +43,949

6. Шарль Леклер (Феррарі) +44,245

7. Льюїс Хемілтон (Феррарі) +53,753

8. Франко Колапінто (Альпін) +1.01,871

9. Карлос Сайнс (Вільямс) +1.22,072

10. Алекс Албон (Вільямс) +1.30,972

Завдяки третій поспіль перемозі Антонеллі закріпився на першому місці в особистому заліку пілотів, у нього вже 100 очок за чотири гонки. Другим йде Расселл (80), третім — Леклер (63).

Гонку відвідав легендарний аргентинський футболіст Ліонель Мессі, який виступає за Інтер Маямі. Він став гостем команди Мерседес.

Мессі на Гран-прі Маямі / Фото: Pool via Reuters/Rebecca Blackwell

Наступний етап Формули-1 відбудеться у Канаді, головна гонка у Монреалі пройде 24 травня.

Раніше повідомлялося, що Антонеллі повторив досягнення 20-річної давності, вигравши дебютний Гран-прі в Китаї.