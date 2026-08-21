У четвер, 20 серпня, у Китаї стартував перший етап нового сезону юніорського Гран-прі з фігурного катання.

Влітку цього року Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до участі в міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

На своїх перших змаганнях після повернення танцювальний дует із Росії — Марія Фефелова та Артем Валов — узяв участь у Гран-прі ISU, що проходив у Китаї.

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Вони вийшли на лід під мікс V for Vivaldi та інструментальної версії «Carol of the Bells» у виконанні Томі Профіта, в основі якої лежить Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича.

нічого незвичного, просто російські юніори катають під український Щедрик на міжнародному етапі Гран-прі з фігурного катання



цю грязь тільки допустили до змагань, а вони вже показали всю свою суть



🤡🤡🤡 pic.twitter.com/Eis5MSkFyp — lis (@aimellisse) August 20, 2026

Зазначимо, що з цією російською парою працює французький хореограф Бенуа Рішо.

Турнір у Китаї став першим повноцінним міжнародним стартом росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував більше не застосовувати обмеження щодо росіян, а також відновити членство Олімпійського комітету Росії (ОКР).

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував відсторонення Олімпійського комітету Росії, що діяло з 12 жовтня 2023 року, і дозволив російським спортсменам повернутися до участі в міжнародних турнірах.

У МОК заявили, що «ОКР більше не включає до свого складу жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що перебувають під юрисдикцією НОК України».

Раніше повідомлялося, що Національний олімпійський комітет України розпочав у Спортивному арбітражному суді (CAS) процедуру оскарження рішення Виконавчого комітету МОК про тимчасове відновлення прав Олімпійського комітету Росії.