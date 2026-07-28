Гукеш проти Сіндарова: де та коли відбудеться матч за звання чемпіона світу з шахів

Матч за звання чемпіона світу з шахів у 2026 році офіційно отримав місце проведення.

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Поєдинок між чинним володарем титулу Доммараджу Гукешем з Індії та претендентом Джавохіром Сіндаровим з Узбекистану відбудеться у Женеві (Швейцарія) з 25 листопада по 15 грудня 2026 року, повідомляє ФІДЕ.

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Цей матч буде історичним, адже обом учасникам на момент старту буде лише по 20 років — це наймолодше протистояння за шахову корону в історії.

Президент ФІДЕ Вішванатан Ананд зазначив, що на проведення головної шахової події року претендували кілька країн. Серед них були Індія, США та Кіпр. Однак організація вирішила провести матч на нейтральній території та обрала Женеву.

«ФІДЕ вирішила провести матч у Женеві — місті з історичною традицією об'єднання народів і культур. Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати шахову спільноту з усього світу у Швейцарії», — сказав Ананд.

Гукеш захищатиме титул, який він здобув у грудні 2024 року в Сінгапурі. Тоді 18-річний індієць переміг китайця Дін Ліженя у 14-й партії класичного матчу та став 18-м чемпіоном світу з шахів і наймолодшим володарем цього звання в історії.

Сіндаров отримав шанс зіграти за світову корону після перемоги на турнірі претендентів ФІДЕ-2026 на Кіпрі. Узбецький гросмейстер достроково посів перше місце, а раніше також виграв Кубок світу ФІДЕ-2025.

Матч у Женеві складатиметься з 14 партій у класичні шахи. Переможцем стане той, хто першим набере 7,5 очка. Якщо після всіх 14 ігор буде нічия, чемпіона визначать у тай-брейку.

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