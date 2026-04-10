29-річна колишня норвезька лижниця загинула внаслідок сходження лавини

Про це повідомляє Ski Classics.

Колишня лижниця загинула під час сходження лавини в Хемседалі на початку цього тижня. Їй було 29 років.

Вона завершила свою кар'єру наприкінці минулого року у віці 28 років.

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«Ми висловлюємо свої найглибші співчуття у зв’язку з трагічною загибеллю колишньої спортсменки Pro Team Гуро Йордгейм під час сходження лавини в Хемседалі на початку цього тижня.

Йордгейм, яка раніше представляла Team Aker Dæhlie, була важливою частиною лижної спільноти, і її пам’ятатимуть за її пристрасть до спорту та позитивну присутність у цьому середовищі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 28 липня минулого року німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр потрапила під каменепад під час сходження в горах Каракорум у Пакистані. Після інциденту з Дальмаєр зник зв’язок. Через віддаленість району рятувальники змогли дістатися до місця події тільки вранці у вівторок. Під час огляду з вертольота ознак життя у Дальмаєр помічено не було.

Увечері 29 липня представник влади Пакистану оголосив, що пошукові роботи припинено у зв’язку з настанням темного часу доби.

Вранці 30 липня пошуки продовжилися. Через погану погоду вертольоти не змогли підняти в повітря, а на пошуки Лаури вирушили чотири досвідчених альпіністи. Удень 30 липня німецькі ЗМІ, з посиланням на менеджмент спортсменки, повідомили про смерть Дальмаєр.

Раніше ми писали, що 10-разова олімпійська призерка завершила кар'єру.