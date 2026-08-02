Бразильський пілот Ігор Фрага потрапив у серйозну аварію на етапі сезону Super GT, який 2 серпня відбувся на трасі Фудзі в Японії.

Інцидент стався під час рестарту гонки на п’ятому колі, повідомляє AUTOhebdo. Honda Prelude-GT Фраги після контакту з іншим автомобілем втратила керування, злетіла в повітря, зробила переворот і приземлилася на лівий бік, після чого ковзала трасою до повної зупинки.

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Після інциденту Фрагу доправили до лікарні для обстеження. Медики не виявили у бразильця серйозних ушкоджень. Учасник інциденту, бельгієць Бертран Багетт, взяв провину на себе.

«Передусім я радий, що з Ігорем усе гаразд після такої моторошної аварії і що більше ніхто не постраждав. Я зміщувався вправо, коли був здивований тим, що автомобіль № 23 сповільнився, щоб не обганяти машину № 64 до лінії старту-фінішу.

Я нікого не звинувачую. Відповідальність лежить на мені: я мав залишити більше місця перед зміною траєкторії. Я ніколи не хотів спричинити настільки серйозну аварію", — сказав Багетт.

Після тривалої паузи гонку було відновлено. Перемогу здобув екіпаж Наокі Ямамото та Тадасуке Макіно на Honda Prelude-GT.

Раніше повідомлялося, що чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс здобув першу перемогу в сезоні після драматичної боротьби з напарником.