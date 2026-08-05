«Ми були в шоці». Ковтун, який змінив громадянство, згадав початок вторгнення Росії

Віце-чемпіон Олімпіади-2024 у складі «синьо-жовтих» розповів, що 24 лютого 2022 року перебував у німецькому Котбусі, де проходив черговий етап Кубка світу, проте його родина перебувала в рідних Черкасах.

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Спортсмен заявив, що був шокований нападом Росії.

«Ми всі були в шоці, після цього було дуже важко зосередитися на змаганнях. Психологічний тиск був величезним, ми не спали, але не здавалися. У підсумку мені вдалося завоювати дві медалі — золоту на колоді та срібну на коні, але ці дні були справді дуже емоційними та важкими».

Ковтун розповів, як сім'я живе в Черкасах.

«Хоча моя родина не живе поруч із лінією фронту, ракети та дрони літають над моїм містом, часто відключають електрику, і життя аж ніяк не легке. Я постійно думаю про членів своєї родини і, звичайно, боюся за їхню безпеку», — сказав Ковтун у інтерв'ю Vecernij List.

Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де завоював срібну медаль у вправах на паралельних брусах. Він також є чотириразовим чемпіоном Європи. Після Олімпіади у Франції Ілля змінив громадянство на хорватське.

Зазначимо, що Ковтун розповів про головну проблему після зміни громадянства.