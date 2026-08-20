Випередив росіянина на 0,001 бала: українець Ковтун здобув для Хорватії історичне золото на ЧЄ з гімнастики

Ілля Ковтун, який влітку минулого року змінив українське громадянство на хорватське, став чемпіоном Європи зі спортивної гімнастики.

Ковтун здобув золоту медаль чемпіонату Європи 2026 року в особистому багатоборстві. Він уперше виступав на міжнародних змаганнях під хорватським прапором і приніс Хорватії перше в багатоборстві золото в історії континентальних першостей із гімнастики.

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У фіналі Ковтун випередив росіянина Арсенія Духна на 0,001 бала.

Результати багатоборства на чемпіонаті Європи 2026 року зі спортивної гімнастики / Фото: europeangymnastics.com

Українські гімнасти не змогли поборотися за нагороди. Владислав Грико посів 18-те місце, Микита Мельников — 22-ге.

Ілля Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах. Він також є чотириразовим чемпіоном Європи у складі збірної України та призером чемпіонатів світу. Після Олімпіади у Франції Ілля змінив громадянство на хорватське.

«Найскладнішим для мене було усвідомлення того, що для розвитку спортивної кар'єри мені потрібно залишити охоплену війною Україну й знайти більш мирні та безпечні умови для життя й тренувань. Це було важливе життєве рішення», — так пояснював переїзд Ковтун.

У НОК України назвали Ковтуна зрадником після зміни громадянства.

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не виключає, що в майбутньому може спробувати себе в політиці.