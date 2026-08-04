«Потрібно залишити Україну». Гімнаст Ковтун відверто висловився про зміну громадянства

Уродженець Черкас, який відмовився виступати за Україну й переїхав до Хорватії, розповів, чому ухвалив таке рішення.

За словами 22-річного спортсмена, він змінив громадянство через війну. Ковтун сказав, що обрав свій професійний розвиток.

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«Найскладнішим для мене було усвідомлення того, що для розвитку спортивної кар'єри мені потрібно залишити охоплену війною Україну й знайти більш мирні та безпечні умови для життя й тренувань. Це було важливе життєве рішення.

Спортивна кар'єра не триває все життя, спортсмени рано завершують виступи. Озираючись назад, я хочу бути задоволеним собою як людиною, яка, будучи спортсменом, робила все можливе для досягнення найкращих результатів у виді спорту, що його любить і який обрала своїм шляхом", — сказав Ковтун виданню Vecernij List.

Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах. Він також є чотириразовим чемпіоном Європи.

Зазначимо, що Ілля прокоментував реакцію українців на зміну ним громадянства.