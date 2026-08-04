«Мені було важко». Ковтун розповів про головну проблему після зміни громадянства

Гімнаст збірної України Ілля Ковтун поскаржився на те, що не зміг виступати на міжнародній арені через річну дискваліфікацію.

22-річний спортсмен із Черкас після Олімпіади-2024 змінив громадянство на хорватське, внаслідок чого отримав дискваліфікацію, адже Україна не надала йому на це дозволу.

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Ковтун розповів, що йому було важко залишатися поза змаганнями, але вже зараз він чекає на дебют у складі збірної Хорватії.

«Через агресію проти України близько десяти з нас, гімнастів, і п’ятеро тренерів приїхали до Осієка й продовжили тренуватися та готуватися до змагань. Більшість спортсменів і тренерів повернулися до України за три-чотири місяці, а ми з моєю тренеркою Іриною Горбачовою вирішили залишитися. Ми почуваємося тут як удома.

Мені було важко не мати змоги брати участь у великих змаганнях, але я наполегливо тренувався й працював над собою, щоб бути готовим до нових виступів після завершення карантину та виправдати довіру збірної Хорватії", — сказав Ковтун виданню Vecernij List.

Фото: Vecernij List

Ковтун зможе дебютувати за Хорватію на ЧЄ-2026 у Загребі, що відбудеться з 13 по 23 серпня.

Ковтун виступав за Україну на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, де здобув срібло у вправах на паралельних брусах. Він також є чотириразовим чемпіоном Європи. Після Олімпіади у Франції Ілля змінив громадянство на хорватське.

Зазначимо, що Ілля прокоментував реакцію українців на зміну ним громадянства.