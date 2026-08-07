Inner Circle оголосив BETON титульним партнером Dota 2-складу
Inner Circle
Dota 2-напрям кіберспортивного клубу Inner Circle отримав титульного партнера — BETON. Напрям від початку цього року очолює Іван «ArtStyle» Антонов, гравець складу NAVI, що у 2011 році виграв перший в історії The International.
«Для клубу IC надзвичайно приємно мати таких надійних друзів як BETON. Вся наша співпраця — це позитивний індикатор здорового розвитку двох сильних брендів — Inner Circle та BETON. Ми вдячні BETON за віру в нашу команду та змогу розвивати екосистему, даючи шанс українській молоді у рамках основних або ж молодіжних складів Inner Circle», — зазначив він.
Іван Антонов пояснює свій прихід в Inner Circle інтересом до створення чогось із самого початку. За роки в Dota у нього сформувалося власне розуміння того, як має виглядати правильна команда, які принципи мають діяти всередині колективу та яким має бути ставлення до роботи. ArtStyle намагається передати гравцям дисципліну та готовність щоденно працювати над собою.
Цього року оновлений склад пройшов через відкриті кваліфікації The International 2026 і дійшов до закритої європейської стадії, де завершив свій шлях. При цьому в першому ж сезоні оновлений склад кваліфікувався на Esports World Cup і піднявся в рейтингу — це вже відкриває команді шлях на нові турніри. Такий результат Антонов називає необхідним нагадуванням про те, що потрапляння на найвищий рівень потрібно заслужити. Також він додає, що команда не збирається опускати рук. Саме тому найближчим часом клуб працюватиме над дисципліною та синергією всередині складу.
Партнерство з BETON розраховане саме на таку довгу дистанцію, де підтримка бренду допомагає клубу спокійно проходити етап становлення.
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