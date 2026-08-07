Dota 2-напрям кіберспортивного клубу Inner Circle отримав титульного партнера — BETON. Напрям від початку цього року очолює Іван «ArtStyle» Антонов, гравець складу NAVI, що у 2011 році виграв перший в історії The International.

«Для клубу IC надзвичайно приємно мати таких надійних друзів як BETON. Вся наша співпраця — це позитивний індикатор здорового розвитку двох сильних брендів — Inner Circle та BETON. Ми вдячні BETON за віру в нашу команду та змогу розвивати екосистему, даючи шанс українській молоді у рамках основних або ж молодіжних складів Inner Circle», — зазначив він.

Реклама:

Іван Антонов пояснює свій прихід в Inner Circle інтересом до створення чогось із самого початку. За роки в Dota у нього сформувалося власне розуміння того, як має виглядати правильна команда, які принципи мають діяти всередині колективу та яким має бути ставлення до роботи. ArtStyle намагається передати гравцям дисципліну та готовність щоденно працювати над собою.

Цього року оновлений склад пройшов через відкриті кваліфікації The International 2026 і дійшов до закритої європейської стадії, де завершив свій шлях. При цьому в першому ж сезоні оновлений склад кваліфікувався на Esports World Cup і піднявся в рейтингу — це вже відкриває команді шлях на нові турніри. Такий результат Антонов називає необхідним нагадуванням про те, що потрапляння на найвищий рівень потрібно заслужити. Також він додає, що команда не збирається опускати рук. Саме тому найближчим часом клуб працюватиме над дисципліною та синергією всередині складу.

«Підтримка на етапі розбудови команди — це те, що згодом формує приклад для інших. Хочемо, щоб український кіберспорт мав більше таких історій, коли бренд поділяє з командою амбіцію перемагати», — каже Роман Балашов, CEO компанії «СІТІКОД», яка здійснює діяльність під брендом BETON.

Партнерство з BETON розраховане саме на таку довгу дистанцію, де підтримка бренду допомагає клубу спокійно проходити етап становлення.

ТОВ «СІТІКОД». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана 20.11.2023 Рішенням КРАІЛ № 364 від 03.11.2023 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видана 10.10.2025 Рішенням ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025 .





Реклама:

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ