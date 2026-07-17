Після проблем із британською візою: Геращенко вибула із заявки на етап Діамантової ліги в Лондоні

17 липня, 14:28
Ірина Геращенко (Фото: ФЛАУ/Олександр Залевський)

Ірина Геращенко (Фото: ФЛАУ/Олександр Залевський)

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко не візьме участі в етапі Діамантової ліги-2026, який відбудеться в Лондоні. 

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Напередодні старту змагань спортсменка вибула з офіційної заявки.

Причини її відсутності наразі офіційно не повідомляються. Водночас під час чемпіонату України у Львові Геращенко зазначала, що її участь у лондонському етапі залежить від оформлення британської візи, повідомляє Суспільне Спорт.

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«Віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи», — пояснювала спортсменка.

У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. Напередодні вона показала найкращий результат сезону, повторивши особистий рекорд кар'єри — 1,98 м, а також здобула бронзову нагороду на етапі Континентального туру в Будапешті.

За відсутності Геращенко Україну на етапі Діамантової ліги в Лондоні представлятиме Ярослава Магучіх. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні змагатиметься в одному секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліслагерс.

Раніше Наталія Бесідовська, яка спеціалізується на бігу, оголосила про завершення професійної кар'єри.

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Також повідомлялося, що Магучіх уперше за п’ять років виграла чемпіонат України, але не оновила рекорд сезону.

Крім того, колишня біатлоністка збірної України Журавок переїхала до Росії та працює тренеркою в клубі, пов’язаному з армією.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Ірина Геращенко Легка атлетика

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