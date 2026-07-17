Після проблем із британською візою: Геращенко вибула із заявки на етап Діамантової ліги в Лондоні

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко не візьме участі в етапі Діамантової ліги-2026, який відбудеться в Лондоні.

Напередодні старту змагань спортсменка вибула з офіційної заявки.

Причини її відсутності наразі офіційно не повідомляються. Водночас під час чемпіонату України у Львові Геращенко зазначала, що її участь у лондонському етапі залежить від оформлення британської візи, повідомляє Суспільне Спорт.

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«Віза в Лондон на Діамантову лігу поки під питанням. Або виступимо в Лондоні, або готуватимемося безпосередньо до чемпіонату Європи», — пояснювала спортсменка.

У заявці Геращенко замінила представниця Чорногорії Марія Вукович. Напередодні вона показала найкращий результат сезону, повторивши особистий рекорд кар'єри — 1,98 м, а також здобула бронзову нагороду на етапі Континентального туру в Будапешті.

За відсутності Геращенко Україну на етапі Діамантової ліги в Лондоні представлятиме Ярослава Магучіх. У суботу, 18 липня, українка вперше в літньому сезоні змагатиметься в одному секторі з дворазовою чемпіонкою світу в приміщенні Ніколою Оліслагерс.

Раніше Наталія Бесідовська, яка спеціалізується на бігу, оголосила про завершення професійної кар'єри.

Також повідомлялося, що Магучіх уперше за п’ять років виграла чемпіонат України, але не оновила рекорд сезону.

Крім того, колишня біатлоністка збірної України Журавок переїхала до Росії та працює тренеркою в клубі, пов’язаному з армією.