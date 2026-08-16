«Неймовірно щаслива». Геращенко розплакалася після фіналу чемпіонату Європи — відео

16 серпня, 10:35
Ірина Геращенко виступила у фіналі чемпіонату Європи (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Ірина Геращенко виступила у фіналі чемпіонату Європи (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Ірина Геращенко прокоментувала свій виступ на чемпіонаті Європи в Бірмінгемі у змаганнях зі стрибків у висоту.

Українська легкоатлетка посіла п’яте місце у фіналі, показавши результат 1,92 м.

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Під час спілкування з журналістами Геращенко не стримала емоцій і заплакала.

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«Я справді неймовірно щаслива. Я можу плакати, і це сльози радості.

Я неймовірно щаслива, що завдяки величезній підтримці через рік повернулася на міжнародну арену й увійшла до топ-5 чемпіонату Європи. Я пишаюся собою.

Усе це — завдяки неймовірній підтримці з боку сім'ї, тренера, батьків і багатьох людей, а також моєму бажанню стрибати. Тому це справді круто", — сказала Геращенко.

Минулого року Ірина не виступала через вагітність і народження дитини.

Зазначимо, що чемпіонкою стала українка Ярослава Магучіх, яка здобула свою третю поспіль перемогу на чемпіонаті Європи з результатом 1,97 м. Раніше вона перемагала на Євро-2022 та Євро-2024.

У фіналі чемпіонату Європи 2026 року Ярослава стала єдиною спортсменкою, яка змогла підкорити висоту 1,97 м.

Повідомлялося, що Магучіх повторила історичний рекорд за кількістю титулів чемпіонки Європи зі стрибків у висоту.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Ірина Геращенко Легка атлетика стрибки у висоту

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